Tommaso Zorzi è stato corteggiato da un certo Simone al Grande Fratello Vip, ma chi è questo misterioso ragazzo?

Tommaso Zorzi ha più volte manifestato il desiderio di volere qualcuno al suo fianco, e non come amico, durante quest’esperienza al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, durante il corso delle varie dirette, lo ha sempre rassicurato sull’arrivo di un nuovo concorrente non solo bello ma anche dichiaratamente gay.

Questo momento sembra essere arrivato. O almeno non del tutto, ma un giovane corteggiatore è pronto a conquistare il cuore dell’irriverente influencer, che è stato criticato da Serena Enardu. In che modo?

Nelle scorse ore sono arrivati un po’ di aerei da parte di un certo Simone, che gli ha dedicato qualche verso de La Cura, celebre pezzo di Battiato. Anche se, per amore della verità, lui si è sempre firmato come un suo grande fan, ma il popolo del web non crede a quest’affermazione ed è subito partita di conseguenza la caccia al misterioso ragazzo, visto che nemmeno lo stesso Zorzi riesce ad immaginare chi possa essere, considerato che non conosce nessuno con questo nome. Dunque, chi è Simone, il corteggiatore di Tommaso Zorzi al GF Vip?

Grande Fratello Vip: chi è Simone, il corteggiatore di Tommaso Zorzi?

Le mille domande di Oppini🤫

Oppini “tu non hai rapporti con nessun Simone?”

Tommaso “eh?”

O “non hai rapporti con nessun Simone fuori?”

T “no”

O “neanche un amico speciale?”

T “no, fan c’è scritto”

O “qualcuno che hai conosciuto ultimamente?”

T “ma no c’è scritto fan”

…#gfvip pic.twitter.com/s5joEPX255 — con affetto, cordiali saluti, attendo tue…✨ (@TommyyFrancii) October 23, 2020

Sul web, come anticipato, si sono tutti mobilitati per capire chi sarà mai questo Simone. Tant’è che nel giro di qualche ora è diventato virale tra le tendenze dei social, in particolar modo di Twitter. Ma anche è anche lo stesso Tommaso Zorzi al GF Vip che si chiede chi mai possa essere, visto che non ricorda di conoscere qualcuno con questo nome e si è infatti convinto che sia semplicemente un fan che non conosce nella vita di tutti i giorni, però non è rimasto affatto dispiaciuto di ricevere tale omaggio.

“Simone, tu mi hai provocato ed io me te magno” ha commentato in maniera ironica Tommaso, facendo riferimento alla famosa citazione di Alberto Sordi.

Tra gli abitanti della casa quello più curioso, oltre al diretto interessato ovviamente, è stato Francesco Oppini che, oltre ad essere apparso ambiguo nei confronti di Zorzi, vuole vederci chiaro.

Purtroppo almeno per il momento non si conosce l’identità del corteggiatore di Tommaso Zorzi al Grande fratello Vip, ma qualcosa ci suggerisce che farà ancora parlare di lui.