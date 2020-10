Frittata autunnale cotta in forno? Certo, perché il risultato è buono come in padella ma molto meno grasso e risolve tanti problemi

La frittata autunnale al forno è un secondo piatto completo, adatto anche per chi è a dieta, e molto semplice da preparare. Una volta che alcune verdure sono cotte, sarà sufficiente mettere tutto in teglia e infornare.

Sporcate di meno, non c’è bisogno di mettere in mostra la vostra abilità nel girare la frittata e il gusto è uguale. Con un piatto di insalata e un panino integrale da 40 grammi diventa un pasto completo e salutare.

Ingredienti:

4 uova

150 g broccoli

100 g zucchine

100 g funghi champignon

90 g peperoni gialli

60 g pomodorini ciliegini

spicchio aglio

1 cucchiaino di olio extravergine d’oliva

sale

1 cucchiaino di paprica dolce

Frittata autunnale al forno o in padella? Le due cotture

La cottura della frittata autunnale è ovviamente possibile anche in padella. In quel caso versate le uova sbattute sulle verdure che avete appena cotto (broccoli, zucchine e funghi), poi aggiungete peperoni e pomodori. Fate cuocere la frittata per almeno 5 minuti e giratela per una cottura uniforme. Ma ci vuole più mano mentre la cottura in forno è facilissima.

Preparazione:

Cominciate pulendo tutte le verdure. Quindi il broccolo tagliando poi le cime a pezzetti e metteteli in una pentola con acqua già in ebollizione. Fateli cuocere per 7-8 minuti e quando sono cotti versateli in un colapasta lasciandoli intiepidire.

Intanto pulite anche i funghi champignon e la zucchina. Tagliate i funghi a fettine e la zucchina a bastoncini larghi circa mezzo centimetro.

Poi prendete una padella, versate l’olio, lo spicchio di aglio sbucciato e i funghi insieme alle zucchine. Aggiungete il broccolo e lasciate cuocere per 5 minuti salando leggermente. A parte lavate

i pomodorini e il peperone giallo: tagliate a metà i pomodorini e la falda di peperone a listarelle.

In un piatto fondo sbattete le 4 uova, aggiungete un pizzico di sale e un cucchiaino di paprica dolce e avrete tutti gli ingredienti pronti

Foderate una teglia da 12 x 24 cm con un foglio di carta da forno, poi distribuite sul fondo le verdure versate le uova sbattute. Infine decorate con i pomodorini e le listarelle di peperone giallo, infornando a forno già caldo a 180 ° per circa 20 minuti. La frittata autunnale al forno light deve risultare colorita e gonfia Sfornatela e accompagnatela con dell’insalata riccia.