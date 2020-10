Tommaso Zorzi sembra essersi infatuato di Francesco Oppini al Grande Fratello Vip. Tant’è che ha ammesso di trovarlo ambiguo.

Non è di certo un mistero che Tommaso Zorzi e Francesco Oppini abbiano legato durante il corso di quest’esperienza al Grande Fratello Vip. I due, nonostante alcune incomprensioni, non si sono mai persi vista ed hanno più volte confidato senza troppi giri di parole che hanno trovato una persona speciale all’interno della casa più spiata d’Italia, tanto da far nascere il loro gruppo personale di sostenitori: gli Zorzini.

I loro fan sono letteralmente impazziti vedendo che i due, dopo che il figlio di Alba Parietti, che ha rischiato la vita in passato, si è commosso nell’ascoltare una canzone e l’influencer è corso da lui, si sono abbandonati ad un tenero abbraccio.

L’amicizia però sembrerebbe trasformarsi in qualcosa di più. In quanto Zorzi ha confidato a Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando di trovare molto ambiguo Francesco nei suoi confronti e che non vede l’ora di conoscere i nuovi concorrenti per concentrarsi su qualcun altro, visto che questa situazione sembrerebbe non renderlo affatto sereno.

Tommaso Zorzi si è infatuato di Francesco Oppini al GF Vip? Il popolo del web non sembra avere dubbi, visto che l’influencer per la prima volta dal suo ingresso nella casa è apparso piuttosto imbarazzato nel parlare con il figlio di Alba Parietti.

GF Vip: Tommaso Zorzi infatuato di Francesco Oppini? Il sospetto del web

Tommaso Zorzi ha confidato di non vivere questo momento in maniera molto serena al Grande Fratello Vip e che vorrebbe il famoso concorrente gay che Alfonso Signorini gli ha “promesso” in modo tale da potersi distrarre da quest’intera situazione che sembra preoccuparlo e non poco.

“In questo momento non sono molto sereno. Lo trovo un po’ ambiguo Francesco nei miei confronti“ ha confidato l’influencer, che ha baciato Oppini nella scorsa diretta. “Per questo motivo sto un po’ così. Ti prego GF, non sto vivendo momenti belli. Fammi distogliere l’attenzione da tutto questo” ha proseguito.

“Fatemi entrare qualcuno qui nella casa. Con me dovete fare con i cani: dovete darmi un altro osso“ ha aggiunto in maniera ironica. “Mi è stato nascosto il fischietto, quindi adesso dovete darmi una bella palla per giocare. Io non sono molto fortunato in amore“ ha ripreso. “Pure Guenda non è molto fortunata come me” ha ammesso Tommaso paragonandosi alla sua compagna di viaggio che ha commesso Antonella Elia. “Ma almeno lei riesce a quagliare, io manco quello”.

“Nella mia vita passata sarò stato sicuramente una brutta persona e adesso il karma mi sta facendo scontare tutto quello che ho fatto” ha concluso Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip. “Non mi merito questo destino in amore” ha aggiunto, confidando alle sue compagne di viaggio, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, di come non abbia mai avuto fortuna nella sua vita per quanto riguarda il campo sentimentale.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini decideranno di proseguire con il loro rapporto oppure l’influencer, a causa di questa sua presunta infatuazione, deciderà di farsi indietro per evitare che le cose si complichino ancora di più tra loro? Al momento è ancora troppo presto per scoprirlo, ma il popolo del Grande Fratello Vip spera che la loro amicizia possa trasformarsi in qualcosa di più ed anche Stefania Orlando ha notato quella che ha definito una certa ambiguità nei confronti di Oppini.