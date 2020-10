By

Tommaso Zorzi ha lanciato un appello a Barbara d’Urso dalla casa del Grande Fratello Vip. Che cosa avrà risposto la conduttrice?

Tommaso Zorzi, già prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip, aveva manifestato di provare una certa ammirazione per Barbara d’Urso. Ammirazione che non ha mancato nel mostrare anche all’interno della casa più spiata d’Italia. Tant’è che nelle scorse ore ne ha approfittato per lanciarle un vero appello perché soltanto lei che può tutto, può aiutarlo ad uscire da questa situazione. Quale?

L’influencer è curioso di sapere chi è il suo corteggiatore misterioso, che gli ha mandato degli aerei nella casa e ritiene che soltanto lei nel mondo esterno abbia i giusti mezzi per venire a capo di questo mistero.

Tommaso Zorzi ha lanciato un appello a Barbara d’Urso, chiedendole di trovare il suo Simone. Che cosa ha risposto la bella conduttrice partenopea? Ma ovviamente sì: la caccia al corteggiatore misterioso è ufficialmente partita. Simone, hai le ore contate per venire allo scoperto.

Barbara d’Urso accetta l’invito di Tommaso Zorzi: partita la caccia a Simone

Barbara d’Urso, prima di rivelare al pubblico la sua risposta all’appello a Tommaso Zorzi, ha voluto mandare in onda un servizio a lui dedicato, mostrando cosa le ha espressamente chiesto.

“Barbara, ti prego: trova Simone” ha esordito il concorrente del GF Vip. “Soltanto tu puoi farlo. Tu che con i tuoi potenti mezzi puoi tutto, inizia la ricerca” ha proseguito l’influencer. “Manda Ilaria Dalle Palle, la tua inviata, a cercarlo. Fallo per me” ha concluso. “Io te ne sarò grato per tutta la vita” ha aggiunto Tommaso, che è stato criticato da Serena Enardu.

“Ma quanto sei scemo” ha replicato ironica la conduttrice. “Ora mi devo mettere a cercare Simone? Voi sapete qualcosa di chi è questo ragazzo?” ha chiesto ai suoi ospiti in studio che hanno ipotizzato che sia un corteggiatore di cui Zorzi non ricorda. Sarà realmente così oppure è soltanto un telespettatore che si è preso una cotta per il suo idolo guardandolo da casa? Staremo a vedere cosa scoprirà Barbara d’Urso.

Barbara d’Urso è partita alla caccia di Simone, il corteggiatore misterioso di Tommaso Zorzi. La bella conduttrice partenopea riuscirà a scoprire la vera identità che si cela dietro a quello che sembrerebbe essere il fan numero 1 dell’influencer? Staremo a vedere, ma sappiamo tutti che quando la bella conduttrice partenopea si mette in testa una cosa, nessuno riuscirà a farle cambiare idea fin quando non verrà a capo. Simone, faresti meglio a palesarti.