Nove anni fa iniziava la magia del mondo fiabesco di Once Upon a Time. I fan lo ricordano con commozione su Twitter.

Sono passati nove anni da quando il piccolo Henry della cittadina incanta di Storybrooke è partito con una piccola valigia verso New York alla ricerca della mamma biologica, Emma Swan.

Once Upon A Time è una serie tv andata in onda dal 2011 al 2018 e che ha incollato agli schermi gli amanti dei cartoni animati. Il tema principale? L’amore sotto ogni sua forma.

Oggi festeggiamo i nove anni dalla messa in onda della prima puntata.

Nove anni da quando il piccolo Henry ha intrapreso il viaggio alla scoperta della mamma biologica. Nove anni di cambiamenti, salti temporali, storie e fiabe differenti. Dal mondo di Peter Pan a quello di Frozen per passare dal regno di Ade al mondo meraviglioso di Alice e il cappellaio matto, al bosco di cappuccetto rosso e dei sette nani. Once Upon A Time ha esplorato ogni singola sfaccettatura del regno delle favole adattandole al mondo reale.

La protagonista, Emma Swan (Jennifer Morrison) impegnata nella lotta contro il crimine come sceriffo, a salvare Storybrooke e i suoi abitanti dai mali che si susseguono nel corso delle sette stagioni, ha voluto ricordare la serie TV che le ha donato notorietà a livello mondiale con un post su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Happy birthday #emmaswan Un post condiviso da Jennifer Morrison (@jennifermorrison) in data: 22 Ott 2020 alle ore 1:51 PDT

“Happy Birthday Emma Swan”, scrive l’attrice. Difatti, nella prima puntata Emma sta festeggiando da sola, nel suo appartamento di New York il compleanno. Ignara di tutto ciò che sarebbe accaduto dopo e dell’arrivo di Hanry.

Il figlio che le ha cambiato la vita e che l’ha trasformata nel’eroina che nessuno si aspettava di vedere ma che tutti volevano. Esempio di donna forte e coraggiosa, disposta a scendere negli inferi per salvare il suo “vero amore”.

Talaltro l’attrice, Jennifer Morrison deve al suo personaggio la vittoria nel 2016 ai Teen Choice Award per il miglior bacio in una serie tv insieme al partner Capitan Uncino (Colin O’Donoghue).

Il Salvatore, il Signore Oscuro e la principessa unificati in un’unica persona: Emma Swan. Per essere corretti dovremmo scrivere “la salvatrice” e “la signora oscura” perché si tratta di una delle donne più forti e potenti delle serie tv dell’ultimo decennio.

L’amore dei fan: #OnceUponATime in TT di Twitter

9 anni dall’inizio della favola che ci ha regalato fantastiche storie e personaggi straordinari come Emma Swan,Regina Mills,Killian Jones/Capitan Uncino,Tremotino,il principe azzurro e Biancaneve,Henry,Robin Hood,Belle, Peter Pan e soprattutto i Captain Swan 💞✨#OnceUponATime pic.twitter.com/OKWuJDAADT — Rubia ✨ (@AlexNick2000) October 23, 2020

Innumerevoli i tweet d’amore per la serie e per i suoi protagonisti. In particolare per Lana Parrila, la strega cattiva di Biancaneve che si è fatta amare ed apprezzare giorno dopo giorno, stagione dopo stagione; per il principe azzurro e Biancaneve, coppia sul set e nella vita; per Tremotino e per Capitan Uncino.

Once Upon a Time dunque non è soltanto l’esempio della favola perfetta o dell’amor vincit omnia.

La ragazza di New York che a causa delle coincidenze della vita è costretta a trasferirsi in una piccola cittadina nel Maine – Storybrooke – rappresenta la mistificazione della donna contemporanea impegnata a vivere la vita con i suoi alti e bassi e a lottare con determinazione per raggiungere obiettivi.

Auguri ad Henry Mills senza il quale oggi non avremmo mai conosciuto quel angolo sperduto del Maine

Ad Emma Swan senza la quale nulla sarebbe tornato dal mondo delle fiabe

A Regina.. la migliore, unica ed inimitabile!

Agli Charmings che sanno sempre come ritrovarsi#OnceUponATime pic.twitter.com/q0Xefwt8Dx — ༄ʝɛƨƨ (@Jess7510_) October 23, 2020

Purtroppo, nel corso dell’ultima stagione, Jennifer ha abbandonano il treno in corsa e gli showrunner hanno dovuto cambiare lo storytelling del suo personaggio e il suo ruolo chiave, spostando il focus su suo figlio biologico, Henry Mills (Jared S. Gilmore da giovane e Andrew J. West da adulto).

#OnceUponATime questa serie mi fatto adorare molto le favole. le ho viste in un altro punto di vista. é magnifica. e poi questa bellazza indescrivibile,magnifica non poteva mancare : pic.twitter.com/ES644AoG5m — la✨Queen✨Elisabetta (@Elisabettatvd) October 23, 2020

Once Upon a Time ci ha dato un importante insegnamento e se ancora oggi viene ricordata e apprezzata dai fan di tutto il mondo un motivo ci sarà: le favole non diventano realtà. Lo sono. E come ogni realtà hanno dei limiti e delle situazioni difficoltose da superare.

Non esiste il per sempre felici e contenti e neanche “always and forever” che Biancaneve e il Principe Azzurro si dicevano incessantemente nello scorrere delle stagioni. Esiste la cruda realtà, la frenesia delle giornate e gli impegni nel riuscire a gestire vita lavorativa e vita privata. Buon compleanno Once Upon a Time.