Samantha De Grenet che fine ha fatto? Ecco com’è diventata e cosa fa la showgirl simbolo degli anni novanta.

Samantha De Grenet è senza dubbio una delle showgirl simbolo degli anni 90, che ha tenuto il pubblico incollato al piccolo schermo grazie alla sua simpatia e senza dubbio anche grazie alla sua bellezza. Da qualche tempo, purtroppo, la showgirl sembrerebbe essere sparita dal mondo dello spettacolo anche se alle spalle vanta anni di onorata carriera.

Basti soltanto pensare che prese parte alla conduzione di Tappeto Volante, insieme a Luciano Rispoli per poi ritrovarsi con l’indimenticato Gigi Sabani e la figlia d’arte Rosita Celentano al varietà Sette, ma non solo.

Nel 1999 affianca Fabio Volo, all’epoca conduttore tv, nella conduzione della striscia quotidiana di Candida Camera, programma che per anni ha fatto la storia di Italia 1, e nel 2000 torna in prima serata al fianco di Filippa Lagerback e Alessia Merz, quest’ultima ha abbandonato il mondo dello spettacolo, veste i panni di una delle Candid Angels.

Samantha, durante il corso di questi anni, di strada ne ha fatta, un ottimo traguardo per la showgirl che da bambina sognava proprio di lavorare in questo mondo ed è tutto quasi iniziato per gioco dopo che un fotografo, dopo averla notata, le chiese di fargli da modella per alcune foto. La De Grenet, durante il corso della sua carriera, si è concentrata sullo spettacolo e non di certo sul gossip a differenza di molte altre sue colleghe. Della sua vita sentimentale, infatti, ad essere note sono soltanto due sue storie d’amore: quella con Filippo Inzaghi, nel 2001, e quella con Luca Barbato, suo attuale marito, da cui ha avuto un figlio, Brando. I due, dopo aver vissuto un periodo insieme, sono di nuovo tornati insieme.

La sua ultima esperienza televisiva risale al 2017, quando entra nel cast dell’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi. La De Grenet non era di certo nuova al reality show, in quanto nel 2004 aveva provato l’esperienza a La Talpa ma oggi, a parte qualche ospitata nei salotti televisivi, che fine ha fatto Samantha De Grenet?

Samantha De Grenet oggi: che cosa fa la showgirl simbolo degli anni 90

Samantha De Grenet, non molto tempo fa, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha rivelato che dopo essersi accorta di uno strano nodulo al seno, due anni prima del rilascio dell’intervista su canale 5, si è subito insospettita e dopo essersi sottoposta ai dovuti controlli ha scoperto di avere un tumore.

La showgirl è stata costretta ad operarsi. Un intervento duro, durato ben 6 ore, ma che fortunatamente, seguito da due mesi di radioterapia, è riuscita ad uscire a vincere questa difficile battaglia e a ritrovare di nuovo il sorriso, visto che era terrorizzata al solo pensiero di dover dire addio a suo figlio Brando, con cui ha un ottimo rapporto.

Samantha De Grenet è guarita dal tumore ed ora si è imposta come suo obiettivo quello di fare prevenzione, in modo tale da poter fermare subito questo male che da anni purtroppo si insedia nelle persone strappandole via ai loro cari. Samantha è riusciva a farcela e per questo motivo, come anticipato, sente il dovere di far aprire gli occhi a tutte le altre donne, o uomini, e che potrebbero trovarsi nella sua stessa situazione.

Samantha De Grenet oggi è una mamma fiera del suo ruolo, nonostante da qualche tempo abbia abbandonato il mondo dello spettacolo, non si esclude che in futuro possa avere una nuova opportunità di poter tornare a fare quello che da sempre ha sempre sognato, visto che il pubblico brama il suo ritorno visto che è prova ancora un sincero sentimento di affetto nei suoi confronti.