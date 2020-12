GF Vip: Malgioglio viola il regolamento a poche ore dal suo ingresso

Al GF Vip ha fatto il suo ingresso Malgioglio, che ha superato ogni record violando il regolamento a poche ore dall’inizio del suo percorso.

Al GF Vip stanno per entrare nuovi concorrenti, visto che il reality show di canale 5 chiuderà i battenti a febbraio e non a dicembre come precedentemente stabilito. Per questo motivo gli autori hanno pensato di allargare il numero di vipponi, in modo tale che le dinamiche tra loro possano essere sempre vive e mai noiose. Ad aprire il giro, ieri sera, è stato Cristiano Malgioglio che ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, anche se gli altri concorrenti pensano che lui sarà soltanto loro ospite per qualche settimana, ma così non è.

L’artista è stato uno dei personaggi più amati del reality, ci ha preso parte già qualche tempo fa come concorrente per poi ripetere l’esperienza come opinionista con Barbara d’Urso, che è diventata zia in queste ore, ed ora è pronto ad intrattenere di nuovo il pubblico del piccolo schermo. Peccato che il concorrente abbia già infranto il regolamento a poche ore dal suo ingresso. Che cosa è successo? Malgioglio, poco dopo la fine della diretta con Alfonso Signorini, ha rivelato ai vipponi, ma in particolar modo a Tommaso Zorzi, che a breve ci sarà l’ingresso di nuovi concorrenti nella casa e che tra questi c’è un altro ragazzo gay.

“Stanno per entrare altri personaggi gay” ha esordito il paroliere di Mina. “Ops, forse questo non avrei dovuto dirlo“ si è prontamente reso conto dopo aver rivelato l’ingresso di nuovi concorrenti. “Tra poco dal Grande Fratello si passerà ad essere la Grande Sorella“ ha aggiunto ironicamente.

Cristiano Malgioglio ha infranto il regolamento a poche ore dal suo ingresso al GF Vip. In questo modo rischia la squalifica? Probabilmente no, visto che Andrea Zelletta e Paolo Brosio per lo stesso motivo furono soltanto messi al televoto, ma le sorprese non finiscono qui perché l’artista, tra uno spoiler e l’altro, ha perfino dato un consiglio a Tommaso Zorzi.

Cristiano Malgioglio al GF Vip: il consiglio a Tommaso Zorzi

Cristiano Malgioglio, oltre a fare qualche spoiler sul GF Vip, ha voluto dare qualche consiglio anche a Tommaso Zorzi. In quanto non ha potuto fare a meno di notare la sua bellissima amicizia con Francesco Oppini, che sospetta essere qualcosa di più. Ma cosa gli ha detto?

L’artista gli ha suggerito di non innamorarsi di uomini eterosessuali, soprattutto se questi sono fidanzati da anni.

“Tommaso, tu non devi mai innamorarti o perdere la testa per gli eterosessuali fidanzati. Lo vuoi capire?“ ha esordito il paroliere di Mina, che ieri ha lanciato un avvertimento a Signorini. “Ti devi innamorare di uno etero, ma che è single“ ha poi aggiunto. “E se ci riesci, è bellissimo” ha concluso.

“Ma ci sono già riuscito” ha commentato sottovoce Tommaso Zorzi imbarazzato da Malgioglio al GF Vip. “Ma sempre di nascosto” ha replicato lui, che dalla sua la saggezza degli anni e queste cose le ha già vissute in prima persona. Anche se probabilmente non è questo il caso, visto che tra Tommaso e il figlio di Alba Parietti c’è soltanto una bellissima amicizia e niente di più, nonostante Cristiano sembri essere proprio convinto proprio del contrario, ma sicuramente delle belle ne vedremo quando farà il suo ingresso il famoso concorrente su cui l’influencer sembrerebbe aver messo gli occhi prima del suo ingresso della casa e, secondo recenti indiscrezioni, questo ragazzo sembrerebbe essere un noto sportivo.

Cristiano Malgioglio è entrato nella casa del GF Vip 5 soltanto da qualche ora, ma ha già dato una bella scossa alle dinamiche tra i concorrenti, dando loro preziosi consigli e chissà che loro non scelgano di seguirli. Un ingresso, quello dell’artista, davvero tanto atteso così come le sue famose interviste per conoscere tutti i segreti dei concorrenti. Tant’è che durante la diretta di ieri sera ha annunciato di voler iniziare con Giacomo Urtis, con cui ha discusso qualche anno prima nel programma di Piero Chiambretti, dove lo ha accusato di non essere un chirurgo serio perché è stato il primo a scegliersi di sottoporsi agli interventi di chirurgia estetica.