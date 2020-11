Tutto su Gigi D’Alessio, uno dei cantautori più amati del panorama musicale italiano, tornato single da poco dopo la lunga storia d’amore con Anna Tatangelo.

Gigi D’Alessio è un famoso cantautore italiano, autore di famosissimi brani e cantante di canzoni d’amore che nel corso degli anni hanno fatto storia portandolo a vincere più di 100 dischi di platino. Amatissimo dal pubblico, nella sua vita ha avuto due grandi amori, quello per la moglie dalla quale ha avuto tre figli e quello con Anna Tatangelo, con la quale ha convissuto fino a poco tempo fa e dalla quale ha avuto un figlio.

Gigi D’Alessio, età, successi e amore con Anna Tatangelo

Carta d’identità

Nome: Gigi D’Alessio

Data di nascita: 24 Febbraio 1967

Luogo: Napoli

Segno zodiacale: Pesci

Altezza: 178 cm

Peso: 78 kg

Social: Instagram

Gigi D’Alessio è nato a Napoli il 24 Febbraio del 1967, ultimo di tre figli si è da subito appassionato alla musica, iniziando a suonare da autodidatta per poi iscriversi al conservatorio all’età di 12 anni, diplomandosi in pianoforte e arrivando a dirigere l’orchestra Scarlatti a soli 23 anni.

Dopo diversi anni di gavetta e di album con scarso successo, ha iniziato a suonare per Mario Merola, diventando il suo pianista ufficiale e facendosi così conoscere dal grande pubblico. Il successo è dunque arrivato pian piano, aumentando di anno in anno e partendo dalla zona di Napoli per poi espandersi in tutta Italia e nel resto del mondo.

Nel 1998 grazie all’incontro con Geppino Afeltra e Pierluigi Germini, Gigi è riuscito finalmente ad incidere una raccolta dei suoi successi per la BMG, inserendo l’inedito dal titolo “Quel che resta del mio amore”. Prima di una fortunata serie di canzoni che ne hanno reso il cantante oggi conosciuto ed amato dal grande pubblico.

L’arrivo al Festival di Sanremo e la svolta per il successo

Il 2000 è stato l’anno della vera e propria svolta, giunta con la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Non dirgli mai”. Un successo che ha portato la canzone ad essere la più ascoltata in radio tra i brani sanremesi e l’album che la conteneva dal titolo “Quando la mia vita cambierà” a vincere il disco d’oro dopo appena 15 giorni.

L’anno dopo con “Tu che ne sai” D’Alessio il successo è stato ripetuto, conclamandone il successo. Da allora, i brani famosi scritti e cantati da lui sono stati molteplici, tra questi ricordiamo “Una notte al telefono”, “Uno come te”, “Un nuovo bacio”, “Miele” e “Non mollare mai” cantata in coppia con Anna Tatangelo.

Nel 2006, con l’album Made in Italy, Gigi ha raggiunto i tre dischi di platino, quello di diamante ed altri premi tra cui il Telegatto come miglior album dell’anno.

Oltre ad essere cantante e autore Gigi è anche un produttore e negli anni ha prodotto, tra gli altri, gli album “Ragazzi di periferia” e “Mai dire mai” mentre tra i cantanti ai quali ha prestato la penna ci sono Nino D’Angelo, Luca Napolitano e Gigi Finizio.

Nel 2016 ha lasciato la SIAE, cedendo la gestione dei suoi diritti alla Soundreef.

Dalla musica alla tv

Negli anni, Gigi D’Alessio non si è interessato solo alla musica. Nel 1998, infatti, ha recitato nel ruolo di protagonista per Annarè, un film per cinema con la regia di Ninì Grassia e del quale Gigi ha curato anche la colonna sonora.

Nel 2009, si è cimentato nei panni di scrittore pubblicando un’autobiografia dal titolo “Questo sono io”

Tornando alla TV, nel 2010 ha presentato un programma su Rai 1 con lo stesso titolo del suo libro e negli anni successivi si è occupato dello show di fine anno di Canale 5 dal titolo “Capodanno con Gigi D’Alessio”.

Nel 2017 ha condotto anche Made in Sud. Nel 2019 viene scelto come coach per The Voice, il programma condotto da Simona Ventura vede come giudici anche Elettra Lamborghini, Guè Pequeno e Morgan.

La sua vita privata e la storia d’amore con Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio si è sposato giovanissimo con Carmela Barbato dalla quale ha avuto tre figli: Claudio (1986), Ilaria (1992) e Luca (2003). Un matrimonio durato 20 anni e conclusosi per via dell’incontro con Anna Tatangelo con la quale ha ammesso la storia d’amore nel 2006 andando a vivere insieme ed avendo un figlio di nome Andrea nel 2010. La loto storia è stata sempre molto discussa per via della grande differenza d’età (20 anni) e per l’essere nata con molta probabilità quando Gigi era ancora sposato. Nonostante le tante voci, i due sono sempre rimasti uniti diventando ben presto una delle coppie vip più famose ed amate dal grande pubblico. La loro favola, però, è giunta ad un epilogo lo scorso anno quando entrambi hanno fatto sapere tramite un comunicato stampa di star attraversando un periodo di crisi dopo il quale, hanno annunciato la fine della loro storia.

Problemi economici e giudiziari

Negli ultimi anni, Gigi è stato protagonista di alcuni gossip legati a dei problemi del fisco (che lo ha poi dichiarato innocente) e per un una serie di debiti che ha contratto a causa di scelte sbagliate. Un problema che lo segue tuttora e per il quale dovrà sborsare diversi soldi nel corso dei prossimi anni. Secondo alcuni questi problemi sarebbero stati (almeno in parte) causa della fine tra lui e Anna Tatangelo. La cosa, però, è stata smentita da entrambe le parti.

Gigi D’Alessio e la beneficienza

Gigi D’Alessio è da sempre molto attivo con la beneficienza. Con i proventi del singolo “Caro Bambino Gesù” appartenente all’album “Quando la mia vita cambierà”, nel 2000 ha sostenuto l’associazione Action Aid, per le adozioni a distanza. Nel 2010 invece, insieme ad Anna Tatangelo e Valeria Marini ha pubblicato l’album “3 x te” dando l’intero ricavato in beneficienza. Da allora continua a promuovere associazioni, invitando la gente ad effettuare delle donazioni o cantando per beneficienza. Nel 2016 è stato tra gli artisti che ha scelto di devolvere in beneficienza il ricavato di uno dei suoi concerti, portando però la somma personalmente al singolo di Amatrice e tutto per essere sicuro di come sarebbero stati spesi.

Gigi D’Alessio in numeri

Gigi vanta una discografia davvero prolifica che consta di circa un album all’anno. Di seguito l’elenco di tutti i suoi lavori in ambito discografico:

Discografia:

1992 – Lasciatemi cantare

1993 – Scivolando verso l’alto

1994 – Dove mi porta il cuore

1995 – Passo dopo passo

1996 – Fuori dalla mischia

1998 – È stato un piacere

1999 – Portami con te

2000 – Quando la mia vita cambierà

2001 – Il cammino dell’età

2001 – El camino de la edad

2002 – Uno come te

2003 – Buona vita (raccolta con due inediti)

2004 – Quanti amori

2004 – Buona vita (in spagnolo)

2006 – Made in Italy

2007 – Mi faccio in quattro (raccolta con due inediti)

2008 – Questo sono io

2009 – EP 6 come sei

2010 – 3 x te

2010 – EP Semplicemente sei

2012 – Chiaro

2012 – Primera fila

2013 – Ora

2015 – Malaterra

2017 – 24 Febbraio 1967



La fine della storia con Anna Tatangelo

A marzo 2020, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio annunciano la fine della loro storia d’amore con un post pubblicato sui rispettivi profili social. “Gigi ed io – scrive Anna – non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi”.

I due, oggi, hanno un rapporto di affetto e stima e, insieme, stanno donando al figlio Andrea tutta la serenità che merita.

Gigi D’Alessio a The Voice Senior

Gigi D’Alessio è tornato in tv come coach di The Voice Senior, il format musicale dedicato agli over 60, condotto da Antonella Clerici. Già coach di THe Voice of Italy, D’Alessio ha scelto di mettere la propria esperienza a disposizione di persone che, seppur dotate di un grandissimo talento, hanno fatto altro nella vita.