Crescono i numeri dei ricoverati con sintomi in Lombardia, Lazio e Piemonte. Tutti i dati dei positivi in Italia aggiornati al 20 Ottobre.

I dati aggiornati ad oggi: il primato di incremento di casi spetta alla regione Lombardia, confermando il trend degli ultimi giorni e il coprifuoco imposto nelle ore notturne. Salgono a 2.023 gli incrementi di casi totali rispetto al giorno precedente, in pratica il doppio.

Lombardia: i casi odierni sono il doppio di ieri.

In totale sono quasi 11 mila i nuovi positivi di oggi, toccando quota 434.449 casi totali in Italia. Come ha espresso il Presidente della Repubblica serve responsabilità collettiva e senso di responsabilità.

La notizia di oggi, dell’adolescente ricoverato in grave condizioni in Campania è un simbolo di quello che sta succedendo nella regione. La Campania si colloca subito dopo la Lombardia e il Lazio (1396 nuovi positivi), con 1312 nuovi positivi nella giornata odierna.

Cresce vertiginosamente il numero dei ricoverati. Sono 1268 in Lombardia, 1196 in Lazio e 1037 in Piemonte. Nella giornata odierna si registrano 123 persone ricoverate in terapia intensiva nelle due regioni più colpite d’Italia: Lombardia e Lazio. Siamo a quota 1000 mila. Intanto gli ospedali stanno iniziando ad attrezzarsi e prendere le misure di precauzione giuste per trovarsi pronti.

Tra le motivazioni che hanno indotto all’impennata di casi: i matrimoni e i riti civili e religiosi (il nuovo DPCM ha indotto nuove norme), sulle palestre, sullo sport in generale, sulla ristorazione e sulle sale di intrattenimento.

Per ridurre l’impennata di casi molti sindaci hanno iniziato a chiudere piazze e luoghi pubblici di incontro.