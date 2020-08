Ecco quali sono i dieci nomi per bambina più belli per l’anno 2020/2021

Ecco quali sono i dieci nomi per bambina più belli per l’anno...

Scegliere il nome per una bambina è una gioia! Scopriamo insieme quali sono i nomi migliori per bambina e quelli più in voga per l’anno 2020/2021!

Si dice che fino a quando non devi scegliere un nome per tuo figlio non ti rendi conto di quante persone conosci (… e ti stanno antipatiche!)

Scegliere il nome per una bambina può risultare difficile!

Ci sono amiche, nonne, zie o addirittura ex fidanzate che non vogliamo siano le omonime della nostra bambina.

Vediamo insieme la lista dei dieci nomi più belli ed i loro significati.

Nomi bambina 2020/2021: ecco i dieci più belli

Greta : questo nome , che è una variante di Margherita, è uno dei nomi che andranno di più nei prossimi anni! Certo, Greta Thunberg ne è in qualche modo responsabile se pensate a che titolo le ha dato lo scorso anno il “ Time” !

Il nome Greta viene dal greco e significa perla: si adatta quindi a persone rare, importantissime.

Questo nome germanico ha più di 60.000 omonime in tutta Italia ed è il nome giusto per le ragazze determinate e combattive .

Questo nome, famosissimo in Italia in tutte le sue declinazioni, sta iniziando a prendere piede anche all’estero.

Se non vi piace, però, che ne dite di provare con qualche altro nome che inizia con la lettera G?

Il nome vuol dire “ colei che vince ” ed è uno dei più gettonati per l’anno 2020/2021.

Questo nome è perfetto per gli animi poetici e sensibili.

Elena significa fiaccola splendente ed è proprio di tutte le persone che si distinguono grazie alla loro eleganza e bellezza.

Questo nome non è estremamente diffuso ma, soprattutto all’estero, sta conoscendo una grande fama visto che viene declinato in nomi come Rachel o Raquel.

Se non volete scegliere tra questi nomi per bambina che, dopotutto, saranno quelli più in voga nei prossimi anni potete sempre tentare una via diversa.

Qui potete leggere quelli che iniziano per Z oppure per I, che sono sicuramente molto meno usati!