Chiara Ferragni asfalta un’omofoba: “Certi commenti mi inorridiscono”

Chiara Ferragni su Instagram ha asfaltato una persona omofoba che le ha chiesto cosa dirà a suo figlio Leone quando le chiederà delle coppie gay.

Chiara Ferragni, da sempre ormai, utilizza i suoi profili social nel migliore modo possibile. Ovviamente non ci riferiamo soltanto all’ambito professionale per quanto concerne la sua professione di influencer, ma anche per il sociale. Non è di certo un mistero che lei e suo marito Fedez abbiano raccolto una somma importante di denaro al fine di contrastare l’emergenza del coronavirus e la bionda influencer non ha nessuna intenzione di abbandonare questa scia.

Per questo motivo non ha appena ha notato un video caricato da Trash Italiano su Instagram in cui la youtuber Morena Amore si scagliava contro la comunità LGBT, video che potete trovare alla fine di questo articolo, affermando che in loro non c’è nulla di normale, non poteva non commentare il tutto affermando di essere senza parole nell’ascoltare certi discorsi.

Un’utente della rete però ha trovato giusto e sensato il discorso della youtuber, chiedendo a Chiara cosa dirà a suo figlio Leone le chiederà perché due uomini sono intenti a baciarsi. Chiara, che negli scorsi giorni ha lanciato un importante messaggio, non ha tardato nel rispondere, asfaltando l’utente in questione come soltanto lei sa fare.

Chiara Ferragni ha messo a tacere un’omofoba, chiarendo che non avrà nessun problema nello spiegare a suo figlio che sono semplicemente due persone che si amano.

Chiara Ferragni racconta cosa dirà a Leone dell’amore omosessuale

Chiara Ferragni, come anticipato, ha rivelato all’utente in questione che quando arriverà quel momento lei non avrà alcun problema a dire a suo figlio che esistono diversi tipi di amore e non per questo bisogna vergognarsene o nasconderlo.

“Quando mio figlio me lo chiederà, gli dirò che sono due persone che si amano“ ha subito replicato la moglie di Fedez, tra l’altro lui negli scorsi giorni ha criticato Andrea Bocelli per alcune sue recenti affermazioni sul coronavirus. “Cosa c’è di così difficile da capire? In tutta onestà certi commenti mi inorridiscono” ha proseguito. “Una famiglia è formata da persone che si vogliono bene, punto“ ha concluso.

Secondo voi questo video è stato registrato nel Basso o Alto Medioevo?

Chiara Ferragni, ancora una volta, ha utilizzato i suoi profili social nel migliore dei modi.