Aurora Ramazzotti pubblica una foto su Instagram senza filtri mostrando i brufoli e fa incetta di like e complimenti. Il web: “Hai vinto”.

Aurora Ramazzotti si mostra senza filtri sui social pubblicando una foto in cui mette in evidenza i brufoli e i piccoli difetti della pelle che hanno tutti. Una foto bellissima, naturale e con cui la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti lancia un importante messaggio portando a casa migliaia di like e complimenti in pochi minuti.

Aurora Ramazzotti con i brufoli su Instagram: “ Siamo belli noi, con le nostre cicatrici “

Bellissima, con un dolcissimo sorriso appena accennato, Aurora Ramazzotti che, sui social è seguitissima dai giovani e si è già mostrata con i capelli bianchi, ha deciso di utilizzare la sua popolarità per lanciare un messaggio importante per l’accettazione di se stessi con tutti i propri difetti.

“Per postare una foto così, come l’hai scattata, ormai ci vuole coraggio. Sopratutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza, il suo peso, i suoi brufoli. Abbiamo dato vita ad una piattaforma dove essere “umani” spicca perché è quasi strano”, comincia così il lungo messaggio di Aurora Ramazzotti che poi si rivolgere a se stessa, ma anche a tutti quelli che scelgono di pubblicare solo foto perfette.



“Siamo tutti belli, famosi, felici e realizzati. Certo, condividere il bello è giusto e lo sarebbe ancor di più se non fosse un mondo un po’ contorto in cui tutti fanno a gara con gli altri. Anche io gioco la mia parte ma cerco sempre di farlo mantenendo quella componente di verità perché altrimenti non sarei fedele a me stessa. E poi non mi piace fingere di essere qualcuno che non sono“, scrive ancora.

Pur trovando assurdo che qualcuno possa prenderla come esempio, Aurora ha così deciso di sfruttare i suoi social per ricordare a tutti che la perfezione non esiste. “Sfrutterò questa stessa piattaforma che sa di perfezione per ricordarci che la perfezione non solo non esiste, ma non è neanche bella. Siamo belli noi, con le nostre cicatrici, e anche se sembra tutto un po’ cliché, a questo punto non c’è cosa a cui credo di più”, conclude Aurora che ha recentemente rilasciato un’intervista doppia con mamma Michelle.

Tra i tanti commenti ricevuti, spunta anche quello del fidanzato Goffredo Cerza che scrive: “Sei la più bella del mondo amore mio”.