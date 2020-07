Aurora Ramazzotti chi è: età, altezza, carriera e vita privata

Aurora Ramazzotti chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere, età, altezza, vita privata e Instagram, sulla figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker.

Aurora Ramazzotti è uno dei personaggi, giovani, di punta del mondo dello spettacolo. Figlia d’arte, nasce dal matrimonio di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, è nata a Milano nel 1996 e consegue il diploma all’International European School nel 2015. Successivamente si iscrive all’università, a sociologia, ma decidere di mettere in pausa gli studi per dedicarsi alla carriera nel mondo dello spettacolo.

Come ben noto, il matrimonio dei suoi genitori è terminato da molti anni e i due si sono risposati formando delle nuove famiglie. Aurora, da parte di madre, è la sorella di Sole e Celeste Trussardi, mentre da parte di padre è la maggiore dei fratelli Maria e Gabrio Tullio Ramazzotti. Nonostante il divorzio, Aurora ha un ottimo rapporto con entrambi i suoi genitori.

Nome: Aurora Ramazotti

Data di nascita: 5 dicembre 1996

Età: 23 anni.

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: Conduttrice

Luogo di nascita: Milano

Altezza: 168 cm

Peso: 52 kg.

Segni particolari:Ha numerosi tatuaggi: una F tatuata sul piede, le ricorda un viaggio a Formentera. Sulla schiena ha un cuore circondato da fiori. Sul polso sinistro ha le iniziali dei suoi genitori. Sul gomito, invece, ha la scritta “Ma il tuo sorriso resta”.

Account social: Instagram

Aurora Ramazzotti: vita privata

Aurora Ramazzotti ha vissuto un’infanzia piuttosto serena, mentre la sua adolescenza si è rivelato essere un periodo piuttosto complicato a causa dei servizi ed articoli che i media le dedicavano. Numerose testate, infatti, sottolineavano in quegli anni, secondo loro, come Michelle Hunziker fosse maggiormente attraente rispetto a sua figlia. Aurora ha sofferto e non poco di questi paragoni, ma ora ha trovato la giusta sicurezza per non badare a questi sciocchi paragoni.

Aurora ha un ottimo rapporto, come anticipato, con entrambi i genitori e i rispettivi compagni. E’ molto legata alla sua famiglia e da diverso tempo è la compagna di Goffredo Cerza.

Aurora Ramazzotti: fidanzato

Il fidanzato di Aurora Ramazzotti, Gorredo Cerza, non fa parte del mondo dello spettacolo, tutt’altro, ma è uno studente di ingegneria. I due stanno insieme da svariato tempo, ma non amano rivelare maggiori dettagli sulla loro relazione. L’unica cosa certa, come dichiarato da lei stessa, è che Cerza rappresenta il suo primo grande amore. In passato però i media le hanno attribuito numerosi flirt. Si è a lungo parlato della sua presunta relazione con Riccardo Marcuzzo, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, che le avrebbe perfino dedicato una canzone.

Aurora Ramazzotti: carriera

Non tutti sanno, o ricordano, che il sogno di Aurora era quello di sfondare nel mondo della musica come il suo papà Eros Ramazzotti, tanto da tentare perfino il provino ad X Factor che non è andato come sperato, ma con il passare degli anni ha cambiato idea e ha preferito lanciarsi nella conduzione.

Ed è proprio X Factor ha darle la grande occasione, anche se non come inizialmente sperato. Invece del ruolo di concorrente, le fu assegnato quello di conduttrice. Aurora, infatti, conduceva la parte relativa al Weekly. Aurora prende parte alle edizioni che vanno dal 2015 al 2017.

Subito dopo approda a Mediaset e conduce insieme a Michelle Hunziker Vuoi Scommettere? Il programma purtroppo si rivela un autentico fiasco a livello di ascolti e, per non farsi mancare nulla, Aurora viene accusata di essere stata chiamata alla conduzione dello show soltanto perché raccomandata.

Aurora non si è lasciata abbattere dai commenti negativi o dai pregiudizi nei suoi confronti ed ha continuato dritta per la sua strada lavorando in radio e ora è una delle inviate di Adriana Volpe per Ogni Mattina.

Ultimamente è stata parecchio apprezzata a causa della sua foto senza filtri. Aurora Ramazzotti senza trucco ha lanciato un messaggio a tutti i suoi coetanei: quello di non essere vittima dei canoni di bellezza e perfezione, irraggiungibili, imposti dalla società odierna. Il suo post ha ricevuto diversi apprezzamenti anche da personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Da Tiziano Ferro fino a Giulia De Lellis.

