Greta Thunberg, paladina della lotta contro i cambiamenti climatici, ha conquistato la copertina più prestigiosa

Nuova grandissima vittoria per la giovanissima Greta Thunberg ( scopri chi è ) che ha conquistato la copertina del ‘Time’ come persona dell’anno. Una copertina che dal 1927 è ambitissima da tutti i potenti del mondo e che lei a solo 16 anni è riuscita a conquistare.

La teenager svedese Greta per conquistare l’onore della copertina ha battuto personalità del calibro di Donald Trump e la speaker della Camera Nancy Pelosi. La copertina mostra la foto di Greta in piedi su uno scoglio, sbattuto delle onde.

Secondo la motivazione del ‘Time la ragazza “è riuscita a trasformare vaghe ansie sul futuro del pianeta in un movimento mondiale che chiede un cambiamento globale”.