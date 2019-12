Consulta, eletta presidente Marta Cartabia: prima volta per una donna

Per la prima volta una donna arriva al vertice della Corte costituzionale. I giudici della Consulta hanno eletto presidente la giurista cattolica Marta Cartabia.



Il nome di Marta Cartabia passerà alla storia della nostra Repubblica. Perché per la prima volta una donna è stata eletta come Presidente della Corte costituzionale. Il suo però sarà un incarico a tempo: era stata nominata all’interno della Consulta a settembre del 2011 e il mandato può durare al massimo nove anni. Per questo potrà rimanere fino al 13 settembre 2020 e poi sarà necessaria una nuova votazione.

Intanto però la 56enne milanese (è anche una delle più giovani eletta come presidente della Corte) ha sfatato un tabù e lo ha sottolineato. “Spero di poter fare da apripista ad altre e spero di poter dire in futuro che anche da noi età e sesso non contano. In Italia in realtà ancora un po’ contano”. Sposata, madre di tre figli, ha insegnato all’università sia in Italia che all’estero.