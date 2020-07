Belen Rodriguez, la signora in rosso: curve mozzafiato nella foto in bikini

Belen Rodriguez appare sensuale e raggiante davanti all’obiettivo fotografico per sponsorizzare i nuovi modelli di un noto brand di intimo. La giusta reazione alle indiscrezioni sentimentali che la riguardano.

Mentre i pettegolezzi su di lei impazzano, Belen Rodriguez pensa al lavoro. La showgirl argentina è ancora protagonista della stagione estiva per quanto riguarda la sua travagliata situazione sentimentale. L’indiscrezione che avrebbe portato alla rottura con Stefano De Martino, dopo il presunto tradimento di quest’ultimo con la collega conduttrice Alessia Marcuzzi, ha fatto naufragare un rapporto rimesso in sesto qualche tempo prima dopo un periodo di separazione.

Belen e Stefano, quindi, sono nuovamente distanti e stavolta sembrano due rette parallele: destinati a non incontrarsi mai, se non per caso, come è successo di recente all’aeroporto. Atmosfera glaciale fra i due che avrebbero i nervi a fior di pelle. A proposito di sensazioni epidermiche, la modella e showgirl, quando non è su qualche aereo, posa per diversi brand di intimo: il proprio (“Me fui”) che gestisce con la sorella e tanti altri più o meno celebri che le permettono di sfoggiare un fisico perfetto: nonostante stress e tensioni di ogni tipo, la Rodriguez appare comunque in forma smagliante.

Belen Rodriguez incanta su Instagram, la foto in bikini è uno splendore

Al punto che i fan, sempre presenti su Instagram, non si perdono uno scatto: l’ultimo postato sul profilo ufficiale della modella e showgirl la vede avvolta in un aderente completino intimo. Due pezzi rosso passione ad alimentare fantasie e desideri dei più affezionati. Bastano poche righe per completare uno splendido spaccato di vita: il suo, che continua a brillare malgrado le avversità.

La conduttrice e indossatrice avrebbe già voltato pagina con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, baci particolarmente affettuosi sancirebbero la nuova unione. Intanto lei rincalza: “Quando mi innamorerò ve lo farò sapere”, frecciatina a De Martino ma anche una maggiore consapevolezza del proprio vissuto. Meno passi azzardati e più istinto, ma soltanto per inseguire la piena felicità. Stavolta senza ostacoli. Al momento ogni emozione si ferma dinnanzi all’incedere della meraviglia, che spesso può palesarsi anche in costume. Basta avere la luce giusta, sul corpo e nell’anima.

Visualizza questo post su Instagram Rouge @jadeaintimo Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 22 Lug 2020 alle ore 12:05 PDT

