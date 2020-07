Belen Rodriguez smaschera De Martino e la Marcuzzi: il retroscena

Belen Rodriguez, secondo quanto riportato dal settimanale Chi, avrebbe contattato i media per informarli del presunto tradimento subito da Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi.

Belen Rodriguez, secondo quanto è possibile leggere dal nuovo numero in edicola di Chi, avrebbe contatto i media per informarli del presunto tradimento del suo ex marito Stefano De Martino con la conduttrice Alessia Marcuzzi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Alessia Marcuzzi e De Martino: “E’ stata Belen a raccontare tutto!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 18 Lug 2020 alle ore 12:39 PDT

La showgirl argentina, almeno per il momento, ha preferito non commentare questa nuova indiscrezione sul suo conto. Anche se ha più volte smentito il flirt che De Martino avrebbe avuto con la conduttrice de Le Iene. Anche se nuovi retroscena sulla collaborazione tra i due all’Isola dei Famosi fanno intuire che ci sia stato più di un semplice rapporto lavorativo.