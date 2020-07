Un dolcetto facile da preparare, delicato e ricco di gusto. Così sono i crispy cups proteici, ve li spieghiamo passo dopo passo

Quella di oggi è una ricetta velocissima e gustosissima ideale ideale per una super colazione o merenda proteica, ma anche golosa. Sono i crispy cups proteici, una ricetta appetitosa, ideale soprattutto per chi è a dieta.

Potremo prepararla in pochissimo tempo, quindi anche in caso di ospiti dell’ultimo minuto non saremo sorpresi. E potremo offrire questi dolcetti per accompagnare un buon caffé oppure un thé da gustare in compagnia.

Ma vediamo gli ingredienti che ci occorreranno per preparare questi gustosi dolci ricchi di cioccolato.

Ingredienti:

40 g di cioccolato bianco

60 g di soia crisples al cacao oppure quinoa puff

10 g sciroppo d’agave

15 g di cioccolato fondente

Crispy cups proteici, prepariamoli insieme

Per tutti i golosi di cioccolato che in questo periodo sono a dieta, i crispy cups proteici sono la ricetta ideale. Ci daranno tutto il gusto del cioccolato in poche calorie: ogni dolcetto avrà infatti solo 141 calorie.

Per prima cosa occupiamoci della base dei nostri crispy cups: prendiamo il cioccolato bianco e facciamolo sciogliere ben bene a bagnomaria. Quando il cioccolato bianco sarà sciolto prendiamo degli stampini in silicone e versiamolo cercando di farlo aderire in modo perfetto sia sul fondo che ai lati, aiutandoci con un cucchiaio. A questo punto facciamo raffreddare la nostra base.

Quando le basi saranno raffreddate passiamo alla seconda parte. Prendiamo il cioccolato fondente di cui conosciamo le proprietà e mettiamolo in un pentolino,. Anche in questo caso dovremo sciogliere la nostra cioccolata insieme allo sciroppo di agave.

Prendiamo i nostri soia crispies o la quinoa che pul essere in tante ricette a seconda di cosa abbiamo scelto e mischiamo bene il tutto. Dobbiamo fare in modo che i nostri granelli si impregnino bene del cioccolato sciolto e diventano più gustosi. Andiamo a riprendere le nostre basi che a questo punto si saranno raffreddate. Togliamole con molta cura dallo stampo in modo da non romperle e versiamo il nostro composto nelle tazze di cioccolato bianco. Mettiamo in frigo per raffreddare. A questo punto i nostri dolci sono pronti da gustare.