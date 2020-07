Verdure gratinate al forno | Ricette facile per un contorno classico – VIDEO

Le verdure gratinate al forno sono un contorno classico della cucina italiana. Scopri la ricetta facile a base degli ortaggi estivi.

Le verdure gratinate al forno sono un contorno facilissimo da realizzare ma al tempo stesso ottimo. Una ricetta classica della cucina italiana a base dei gustosi ortaggi estivi.

In genere si utilizzano infatti zucchine, melanzane, peperoni gialli e rossi e patate, che a parte quest’ultime disponibili tutto l’anno, hanno una stagionalità che va dalla primavera all’estate.

Una ricetta, dunque, ideale da preparare in questo periodo e da proporre come contorno a un piatto a base di carne e pesce, ma adatta anche ad essere servita come antipasto insieme a pane, affettati e formaggi. Provate anche le zucchine grigliate.

Ecco la ricetta facile delle verdure gratinate al forno

Le verdure gratinate al forno semplicissime da preparare vi permetteranno di mettere a tavola un contorno gustoso, a base di verdure di stagione per accompagnare i vostri secondi piatti preferiti.

Consumare le verdure ai pasti è uno dei principi basilari per una dieta sana e con questa ricetta facile e veloce non avrete più scuse per non consumare i più buoni ortaggi di stagione.

Scopriamo come si prepara in pochissimo tempo questo contorno delizioso particolarmente adatto anche ai bambini e a chi segue una dieta vegetariana. Un’ altra ricetta gustosissima che puoi provare è anche quella delle chips di melanzane.

Ingredienti

1 melanzana

2 zucchine

1 peperone rosso

1 peperone giallo

2 patate

mollica di pane (o pancarré macinato)

2 cucchiai di formaggio grattugiato

sale q.b.

pepe nero q.b.

1/2 spicchio di aglio

prezzemolo q.b.

olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione

Iniziamo a lavare le verdure. Possiamo utilizzare quelle che abbiamo in frigorifero. In questo caso abbiamo usato melanzane, zucchine, peperoni gialli e rossi e patate. Ma a secondo dei gusti e della stagionalità potremo mettere pomodori, cipolle, carote, zucca e tante altre. L’unica accortezza è di verificare che abbiano dei tempi di cottura simili tra loro.

Una volta lavate e asciugate affettiamo tutte le nostre verdure a listarelle. Quindi in una ciotola versiamo della mollica di pane grattugiata o pancarré grattato e aggiungiamo 2 cucchiai di grana padano o parmigiano reggiano grattugiato.

Condiamo con sale e pepe quindi aggiungiamo l’aglio grattugiato. Tritiamo il prezzemolo con un coltello e uniamo nella ciotola con gli altri ingredienti.

A questo punto condiamo le nostre verdure tagliate con dell’olio extra vergine d’oliva e iniziamo a mettere le verdure condite nella panure che si attaccherà più facilmente grazie a quest’ultimo.

Ora in una teglia ricoperta di carta da forno e unta con olio d’oliva disponiamo ben distese le nostre verdure panate e procediamo così fino ad esaurimento degli ortaggi.

Aggiungiamo ancora un po’ d’olio sopra alle verdure e mettiamo in forno a 200 gradi per 25-30 minuti, meglio se in modalità ventilata.

Quando sono ben abbrustolite sforniamo le verdure e le disponiamo su di un vassoio. Serviamole quindi tiepide.

Se vuoi provare un altro contorno delizioso estivo a base di melanzane leggi anche la ricetta delle melanzane sott’olio senza cottura.

Altrimenti se vuoi un piatto più elaborato ma sempre a base di verdure scopri la ricetta delle melanzane in carrozza.