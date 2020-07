Dieta: le mele fanno dimagrire o ingrassare?

In mezzo a tutta la frutta che portiamo a tavola, le mele sono tra le più gettonate , ma resta il dubbio se vanno bene nella dieta

Una mela al giorno fa bene o fa male? Lasciamo perdere la saggezza popolare. Ma la domanda che molti fanno è per capire se le mele fanno ingrassare, con la loro dose di zuccheri, oppure riescono a farci dimagrire.

Un quesito utile, quasi essenziale da risolvere soprattutto per chi è a dieta. Deve capire se inserire anche le mele nei suoi spuntini quotidiani oppure alla fine di un pasto. La risposta arriva subito: questo frutto fa bene e non ci sono controindicazioni, nemmeno per chi deve seguire un regime alimentare specifico.

In effetti le mele fanno bene perché aiutano a bruciare più calorie e fanno perdere peso. Per questo sono molti i dietologi e nutrizionisti che le inseriscono nei loro programmi per dimagrire. Aiutano infatti a fare calare la massa grassa senza far sentire i morsi della fame. Questo perché hanno un elevato potere saziante e contengono buone quantità di vitamine, sali minerali, fibre, antiossidanti e nutrienti. Inoltre sono inoltre povere di grassi, calorie e sodio. Giusto per capirci: ogni 100 grammi di mela contengono soltanto 50 calorie.

Le mele nella dieta fanno bene ?

Ma perché le mele fanno bene? Le mele hanno una caratteristica particolare, perché accelerano il metabolismo. Quindi permettono di bruciare i grassi più facilmente, facilitando per questo la perdita di peso. Inoltre le mele consegnano a chi le consuma, un corpo più robusto e vitale. Un risultato che possiamo ottenere grazie alla pectina, un carboidrato che diventa una vera fibra solubile.

E allora quando mangiarle per ottenere il massimo dei risultati? Dovremmo mangiarla almeno due volte al giorno, preferibilmente a stomaco vuoto per assorbirne meglio tutte le proprietà. In genere bastano 20 minuti per digerire bene una mela. Ma se fossero mangiate dopo i pasti, l’incorporazione di tutte le proprietà sarebbe rallentata. Quindi come possiamo leggere in diversi programmi settimanali delle diete, i momenti migliori per mangiare le mele sono gli spuntini a metà mattina e a metà pomeriggio.

Attenzione però, non è sbagliato mangiare una mela a fine pasto. Come tutti i frutti, la mela contiene zuccheri. Quindi è senza dubbio meglio consumarla al termine del pranzo e non dopo cena, prima di dormire. In ogni caso fanno bene e sono pure buone, anche percfhé in Italia ne coltiviamo tantissime qualità interessanti.