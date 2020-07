Chips di melanzane | La ricetta per uno sfizioso finger food al forno

Chips di melanzane | La ricetta per uno sfizioso finger food al...

Le chips di melanzane sono un contorno sfizioso perfette anche come finger food. Scopriamo la ricetta al forno.

Le chips di melanzane al forno possono essere sia un contorno sfizioso che un perfetto finger food da proporre per un aperitivo estivo in compagnia di amici.

Questa semplice ricetta potrà essere una deliziosa variante delle più classiche melanzane al forno. In questo caso le andremo a realizzare come delle vere patatine. Il segreto sarà tagliarle piuttosto sottili e infarinarle prima di metterle in forno.

Grazie alla cottura al forno saranno anche molto più light di quelle fritte ma al tempo stesso gustose. Facili e veloci da preparare scopriamo come farle.

Ecco i trucchi per preparare le chips di melanzane al forno

La melanzana, tipico ortaggio estivo che va da giugno a ottobre, ben si presta a un'infinità di ricette originali ma anche tradizionali. Quella che andiamo a presentare oggi è un'alternativa alle più classiche melanzane al forno.

L’obiettivo è infatti quello di realizzare delle sfiziose chips di melanzane ottime anche degustate fredde con una spolverata di sale sopra, sono ideali come contorno a un piatto di carne o di pesce ma anche come antipasto o se preferite come un delizioso finger food ad un buffet.

Scopriamo allora il procedimento per realizzare questa gustosa ricetta estiva.

Ingredienti per 4 persone

2 melanzane grandi

farina q.b.

olio extra vergine d’oliva q.b.

sale q.b.

Procedimento

Partiamo occupandoci delle melanzane. Per la qualità è consigliabile scegliere quelle con pochi semi. Laviamole ed eliminiamo le estremità quindi, se si desidera, possiamo sbucciarle altrimenti saltiamo questo passaggio e le tagliamo direttamente a fettine molto sottili. Lo spessore dovrebbe essere di 1-2 millimetri. Più sottili le taglieremo più croccanti verranno le nostre chips. A questo punto possiamo procedere, se vogliamo, a spurgare le melanzane.

Altrimenti se riteniamo questo processo non necessario impaniamole da entrambi i lati con la farina. Prepariamo poi una teglia con della carta da forno e ungiamola con un filo d'olio che andremo a stendere con un pennello da cucina.

Quindi disponiamo sopra di essa le nostre fettine di melanzana infarinate e condite con un filo d’olio. Non esageriamo con quest’ultimo.

A questo punto inforniamo quando il forno avrà raggiunto la temperatura a 180 gradi e lasciamo cuocere per circa 10-15 minuti. Quindi giriamole e lasciamole cuocere dall’altro lato finché non risulteranno croccanti e dorate. Facendo però attenzione che non si brucino. Una volta cotte sforniamole e lasciamole raffreddare qualche minuto quindi aggiungiamo del sale e serviamo in tavola.

Vi riveliamo un segreto: queste melanzane potranno essere utilizzate anche per la parmigiana di melanzane.