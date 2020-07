Ezio Greggio presenta i figli Gabriele e Giacomo su Instagram: boom di like per la foto e tantissimi complimenti per i due ragazzi.

Ezio Greggio presenta i figli Gabriele e Giacomo ai followers pubblicando una foto su Instagram che ha portato a casa tantissimi like e complimenti. Due ragazzi belli, alti e con una bellezza semplice e genuina che ha conquistato tutti i fans del famoso papà che, pur essendo molto riservato, ha deciso di condividere un dolce momento trascorso con i figli.

Ezio Greggio con i figli Gabriele e Giacomo: boom di like per i due ragazzi

“Buona serata da me e dai miei figli Gabriele e Giacomo“: con queste parole Ezio Greggio ha mostrato con orgoglio la bellezza dei suoi figli ai followers che, su Instagram, lo seguono sempre con tantissimo affetto. Gabriele e Giacomo sono nati dal matrimonio di Greggio con Isabel Bengochea.

Gabriele e Giacomo sono due ragazzi estremamente riservati. Il portale Di Lei, però, fa sapere che Gabriele vive a Londra e fa l’attore mentre Giacomo fa lo scrittore. La foto in compagnia del padre ha conquistato letteralmente i fans che hanno inondato i tre Greggio di grandi complimenti.

“Tutti e tre bellissimi”, scrive qualcuno. “Stupendi i figli”, aggiunge qualcun altro. E ancora: “Dove li hai nascosti finora?”, “Che bei marcantoni“, “Caspita Ezio, i tuoi figli sono splendidi”, “Ammazza che fighi”.



Dopo la fine del matrimonio, Ezio Greggio ha ritrovato l’amore accanto a Romina Pierdomenico, la fidanzata con cui ha trascorso il primo Natale insieme nel 2018. Tra i due ci sono diversi anni di differenza. Tuttavia, la cosa non è mai stato un problema per lo storico conduttore di Striscia la Notizia.

“Ridere per me è importante e lei è una ragazza molto ironica, mi dà molta allegria. La differenza di età non è un problema. Io mi sento 35 anni, dunque siamo praticamente coetanei“, ha confessato qualche tempo fa lo stesso Greggio al settimanale Gente.