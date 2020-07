Belen Rodriguez a Tu sì que vales: Mediaset le dimezza lo stipendio

Belen Rodriguez è impegnata con le registrazioni della nuova stagione televisiva di Tu sì que vales, ma secondo il portale Dagospia l’ex moglie di Stefano De Martino si sarebbe vista ridurre lo stipendio da Mediaset.

Se Belen Rodriguez pensava di poter trascorrere un’estate tranquilla, sopratutto dopo il periodo del lockdown, beh si sbaglia di grosso. La showgirl argentina è finita al centro della cronaca rosa prima per la fine della sua relazione con Stefano De Martino e poi per i numerosi flirt che le sono stati attribuiti in seguito. Ora a mettere la ciliegina sulla torta ci ha pensato il portale di Dagospia che ha annunciato un nuovo retroscena riguardante la conduttrice.

Il noto portale ha rivelato che la conduttrice, attualmente impegnata con le registrazioni di Tu sì que vales, si sarebbe vista ridurre lo stipendio. Mediaset, sempre secondo quanto rivelato dal sito, avrebbe deciso di dare un taglio netto ai guadagni di alcuni suoi dipendenti, senza però sbilanciarsi pubblicamente sulle cifre in questione.

Mediaset ha tagliato lo stipendio a Belen Rodriguez, tra l’altro di recente la mamma di Gianmaria Antinolfi si è sbilanciata su di lei. La conduttrice, almeno per il momento, ha preferito non replicare di fronte alla presunta indiscrezione trapelata da Dagospia, anche se il portale sembra essere certo della sua notizia.

Tu si quale vales: Belen Rodriguez confermata alla conduzione

Tu sì que vales, nonostante la batosta che Mediaset avrebbe riservato nei confronti di Belen, dovrebbe tornare sul piccolo schermo degli italiani a partire dal mese di settembre. Anche lo show del sabato di sera di canale 5, come tutti gli altri programmi, andrà in onda per la prima volta senza il pubblico in studio.

Questa sembrerebbe essere l’unica novità prevista per il programma visto che il cast della passata edizione è stato confermato anche per quella che tra non molto dovrebbe andare in onda.

Belen Rodriguez condurrà Tu sì que vales, tra l’altro la conduttrice sembrerebbe perdere colpi senza De Martino, al fianco degli inseparabili Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Visualizza questo post su Instagram B Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 20 Lug 2020 alle ore 11:46 PDT

Sicuramente, è bene chiarire, che Belen a Tu sì que vales non è l’unico progetto in corso. L’ex di Stefano De Martino è anche un’affermata modella e influencer. I suoi fan possono dormire sogni tranquilli.