Palinsesti Sky | Programmi, cinema e serie tv: i titoli per il 2021

Sky, come di consueto in questo periodo, rende noti i palinsesti della prossima stagione televisiva. Qualche novità e alcuni grandi ritorni. La mappatura di programmi nel dettaglio.

In piena presentazione di palinsesti televisivi, che segnano in qualche maniera il “mercato” degli esponenti del tubo catodico, i quali al pari di calciatori passano da una ‘squadra’ all’altra, Sky rende noto il proprio palinsesto per la prossima stagione. L’annata 2020-2021 sarà importante per tutti: il compito più arduo è quello di ripartire, visto che anche la televisione (pubblica e privata) ha vissuto di repliche e, dopo il lockdown, la ripresa deve esserci anche dal punto di vista dell’intrattenimento con un’offerta adeguata che comprenda intrattenimento, serie tv, reality show, film e talk show.

Sky cercherà di farlo dall’alto delle sue, talvolta maggiori, possibilità rispetto alla televisione più generalista: il colosso televisivo – e questa è la prima novità – si appropria di “Pechino Express” dopo otto anni di presenza fissa sulla seconda rete della Rai. Per l’occasione diventa “Pekin Express”. Ancora ignota la conduzione e la tipologia di concorrenti che parteciperanno ma c’è “Tanta voglia di lavorare e sperimentare con la solita creatività e passione”, assicura Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming Sky Italia.

Sky, presentati i palinsesti della nuova stagione televisiva: cosa ci aspetta

Restano al loro posto, invece, le consuete stagioni dei programmi più amati: da “4 Hotel” con Bruno Barbieri a “4 Ristoranti” con Alessandro Borghese, fino a “Masterchef” e “Antonino Chef Academy” con Cannavacciuolo pronto a conquistare ancora una volta la platea a suon di “pacche” sulla spalla. Per quanto riguarda la musica, invece, “X Factor” assicura emozioni con una nuova edizione completamente rinnovata, a partire dalla giuria che presenta, però, qualche gradito ritorno. Al timone sempre Alessandro Cattelan, lanciassimo anche con il suo “EPCC”.

Su Sky, inoltre, vedremo anche “RTL-102.5 Power Hits Estate”: la manifestazione musicale che decreterà il tormentone dell’estate sarà visibile in chiaro su TV8 canale sempre in forza al colosso televisivo. Grande attesa, invece, per il debutto di Gabriele Muccino che, esattamente come ha fatto il suo illustre collega Paolo Sorrentino, ha scelto Sky per dirigere la prima serie tv della sua carriera: “A casa tutti bene”, infatti, diventerà una fiction tratta dall’omonimo film.

Restando in tema di stagioni, è stata annunciata anche la serie tv sulla vita di Francesco Totti – tratta dall’autobiografia ufficiale del campione dal titolo “Un capitano”, edita da Rizzoli e redatta dall’ex calciatore con la collaborazione del giornalista Paolo Condò – la data d’uscita è prevista nel 2021. Così come la prima serie tv scritta e diretta dai fratelli D’Innocenzo, reduci dal successo di “Favolacce” e ancora prima “La terra dell’abbastanza”. Stesso discorso anche per “Anna”, l’ultimo lavoro seriale di Nicolò Ammaniti dopo il grande risultato con “Il miracolo”, e “Domina” una fiction sull’antica Roma – che fa il paio con “Romulus” ispirato al “Primo Re” anche in tal caso diretto da Matteo Rovere – con Isabella Rossellini, Liam Cunningham e Claire Forlani.

Menzione speciale per i film che vedranno, anche il prossimo anno, grandi prime visioni a partire da “Cops – una banda di poliziotti”, commedia irriverente diretta da Luca Miniero con un cast corale che va da Claudio Bisio a Dino Abbrescia, passando per Stefania Rocca e Pietro Sermonti, fino a Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi e Pino Esposito. Prevista anche la messa in onda di “Tolo Tolo”, l’ultimo lavoro cinematografico di Checco Zalone che ha segnato il debutto alla regia di Luca Medici, “Il primo Natale” di Ficarra e Picone. Prepariamoci, dunque, ad un’altra ricca programmazione ricca di nuovi tasselli con qualche antica certezza come la seconda stagione di “Gangs of London”. Guardare al futuro sì, ma senza dimenticarsi da dove si viene. La grandezza di Sky, forse, è tutta qui.

Per uno come lui sarebbe giusto scriverlo 10 volte: sta per arrivare la serie Sky Original su Francesco Totti. @Totti pic.twitter.com/rUv6s2RoWP — Sky (@SkyItalia) July 21, 2020

