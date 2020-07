Francesco Totti | Rivelato il cast della serie tv sull’ex Capitano giallorosso

La vita di Francesco Totti diventa una serie televisiva. La storia del Capitano giallorosso per antonomasia arriverà quanto prima sulle piattaforme (Netflix in pole). Intanto trapelano le prime indiscrezioni sul cast del girato.

Francesco Totti. La sua vita è sempre stata simile ad una favola, per molti non c’è stato il lieto fine a livello sportivo: un ritiro dal calcio giocato digerito – in primis dall’ex Capitano giallorosso – a malincuore e tante cose non dette quando era dirigente della sua squadra del cuore.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Francesco Totti | L’ex capitano giallorosso cambia vita: cosa farà il campione

Al netto di questo la sua carriera e la sua persona sono sempre stati al centro delle cronache: grande cuore, grande talento e grande popolarità. Tre aspetti impossibili da scindere, quando hai a che fare con il tifo appartenente al mondo del pallone in Italia. La passione non dovrebbe avere colori, invece, per lui li ha sempre avuti: giallo e rosso. Sole, cuore, amore e stavolta non c’entra Valeria Rossi.

Francesco Totti, la sua vita diventa una serie tv: svelata parte del cast

La storia del Capitano romanista sta per diventare una serie tv, molto probabilmente andrà su Netflix, tratta dalla sua biografia ufficiale “Un Capitano”, edita da Rizzoli, redatta da Francesco Totti con la collaborazione e consulenza di Paolo Condò. Definiti i ruoli della serie: Pietro Castellitto vestirà i panni del celebre campione, sua moglie Ilary Blasi dovrebbe interpretarla – secondo le recenti indiscrezioni de ‘Il Messaggero’ – Greta Scarano, mentre i genitori (mamma Fiorella e papà Enzo) saranno interpretati da Monica Guerritore e Giorgio Colangeli. Gianmarco Tognazzi, invece, vestirà i panni di Luciano Spalletti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ilary Blasi: “Stare con Francesco Totti è umiliante” – VIDEO

Il tecnico di Certaldo rappresenta, nella vita del simbolo giallorosso, una figura controversa: amore e odio fra i due, secondo la ricostruzione di Totti nel romanzo autobiografico le liti fra i due (specialmente nell’ultimo periodo) sarebbero state reiterate. Persino con delle provocazioni reciproche a mezzo stampa: celebre l’intervista rilasciata dall’ex Capitano romanista al Tg1 nel 2017 in cui si scagliava, nemmeno troppo velatamente, contro il tecnico giallorosso di allora. Un rapporto mai effettivamente risolto, che sarà riportato – vedremo in che maniera – all’interno del girato. Sicuramente c’è grande curiosità attorno a questo progetto proprio perché passa in rassegna le tappe di una vita piena e ricca di traguardi (non solo sportivi) in grado di plasmare un uomo diventato calcisticamente immortale al pari di Baggio, Rossi e Del Piero e tanti altri che, a modo loro, hanno reso grande il nostro calcio e – concediamoglielo – il nostro Paese.

Visualizza questo post su Instagram 9 luglio…indimenticabile !!!💪💪❤️👏 Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti) in data: 9 Lug 2020 alle ore 3:20 PDT

SULLO STESSO ARGOMENTO: Francesco Totti Instagram | La clamorosa confessione su Ilary