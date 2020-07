Martina Stella | Scatto bollente per i fan poi la promessa sui social – FOTO

Martina Stella si gode l’estate tra famiglia e amici, la celebre attrice appare in splendida forma in attesa di nuovi progetti. La foto in bikini ammalia i followers.

Voglia d’estate per Martina Stella che sta vivendo la bella stagione con un entusiasmo particolare, solarità che trasmette – a modo suo – anche ai followers di Instagram che non aspettano altro se non i suoi ‘balletti del mattino’ diventati virali anche grazie al rilancio di diverse fra le più famose testate giornalistiche. L’attrice italiana sta passando queste giornate di luglio in Toscana con famiglia e amici.

Notevole e piuttosto presente anche su TikTok, non solo Instagram per la celebre toscana che comunque approfitta delle belle giornate per sfoggiare costumi invitanti per un fisico conturbante come il suo: sensualità e autoironia al servizio dei più affezionati che si chiedono quando potranno rivederla in televisione. Martina Stella, a tal proposito, lascia tutti con il fiato sospeso.

Martina Stella, che fisico in spiaggia: l’attrice conquista i fan su Instagram

Un po’ di suspense per un pubblico che, dentro e fuori i social network, non l’ha mai abbandonata come dimostrano le continue condivisioni delle scene più simpatiche e, talvolta, piccanti che hanno caratterizzato i suoi film nel recente passato. Prevalentemente commedia, ma non è detto che l’attrice 36enne non possa cimentarsi anche con qualcosa di più drammatico.

Per il momento si gode l’estate: ricaricare le batterie prima di tornare operativa, ma questo costante rapporto con il pubblico di seguaci lascia ben sperare per il futuro prossimo. Un ritorno imminente sugli schermi sembra essere la conseguenza più probabile, attualmente parlano gli scatti leggermente pepati che contraddistinguono i suoi pomeriggi spensierati nell’arco di un’estate assolata. Il resto si vedrà, speriamo molto presto, al cinema e in televisione: l’attrice d’Impruneta appare raggiante, non resta che scoprirne la ragione.

