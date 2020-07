Trucco mascherina estate 2020 con Clio Makeup -VIDEO

La mascherina è diventata ormai un accessorio indispensabile per accedere in locali pubblici anche nei posti di lavoro, per questo studiare un trucco che possa resistergli è un gioco da ragazze ma sopratttuto a makeup artist. Scopriamo il makeup realizzato da Clio Zammatteo.

Un trucco leggero e soprattutto resistente, creato dalla bravissima makeup artist Clio Zammatteo, in arte Clio Makeup. Un’esigenza, quella di truccarsi sotto la mascherina che per molte donne sta diventando difficoltoso, soprattutto con l’arrivo del sole e dell’estate.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Crema colorata e BB cream | Il makeup perfetto per l’estate

Scopriamo come realizzare un makeup fresco, leggero, super naturale e resistente, giocato sui toni neutri ma in grado di regalare femminilità allo sguardo e un incarnato fresco e luminoso. Scopri anche Bronzer e blush, come applicarli sulla pelle abbronzata.

Come realizzare un trucco leggero e resistente con la mascherina | il video tutorial

Un buon trucco parte sempre da un’ottima skin care e in questo caso Clio la realizza applicando un siero leggero e una crema leggera ed idratante con un contorno occhi super fresco. Importantissimo, soprattutto in estate, l’applicazione della crema con fattore di protezione solare, che previene l’invecchiamento cutaneo precoce e la comparsa di macchie.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Chanel crea il rossetto da indossare sotto la mascherina

Il primo step del trucco, sarà quello di definire le sopracciglia con un prodotto in crema ed un pennellino angolato. L’applicazione di un fondotinta idratante e leggero, si concentrerà nella parte alta del viso, per rendere l’incarnato più omogeneo.

Per mimetizzare le occhiaie, un correttore liquido da applicare con un pennellino. Il makeup base viso, sarà fissato con uno spray fissante, per un effetto molto naturale. Il trucco occhi si giocherà sui toni del rosa dal finish metal e sarà applicato sulla palpebra mobile e sfumato verso l’esterno. Nell’angolo interno dell’occhio si applicherà un ombretto luminoso e chiaro. L’occhio sarà bordato con una matita marrone e le ciglia saranno incurvate con il piega ciglia. Il mascara nero e volumizzante renderà lo sguardo magnetico.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Come ottenere l’effetto glow di Chiara Ferragni

Il blush regalarà al viso un aspetto romantico e fresco, assieme ad un tocco di illuminante. Sulle labbra, un balsamo labbra idratante che le renderà lucide e morbide. Scopri anche trucco rinfrescante estate 2020 con Clio Makeup .