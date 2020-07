Anna Tatangelo ha dato un colpo di spugna alla sua vita dopo la rottura definitiva con Gigi D’Alessio e non potrebbe essere più felice: cos’è successo?

Quando una donna decide di cambiare radicalmente il proprio look molto spesso è accaduto qualcosa di significativo dentro di lei, che si è trasformata in una donna diversa.

È esattamente quello che è accaduto ad Anna Tatangelo. L’ex compagna (e mai moglie) di Gigi D’Alessio ha dovuto rassegnarsi all’idea che il suo amatissimo Gigi non fosse l’uomo perfetto con cui condividere la vita: dopo moltissimi tira e molla, dopo litigi e riappacificazioni, Anna e Gigi hanno deciso di separarsi definitivamente.

Da quando la separazione è diventata ufficiale Anna ha cominciato a concentrarsi esclusivamente sulla musica e su se stessa, sfornando un nuovo singolo appena qualche settimana fa.

Ecco come la stessa Anna ha commentato il suo grande desiderio di rivoluzione.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: alcune cose cambiano, altre non cambieranno mai

Sono stati insieme per quindici anni e hanno portato avanti una relazione che al tempo in cui venne resa nota (era il 2006) fece scandalo nel mondo della musica e non solo. Anna Tatangelo è riuscita nel difficile compito di tenere in perfetto equilibrio la propria vita sentimentale, quella familiare e quella professionale per un lungo periodo di tempo, ma oggi appare chiaro che la vita accanto a Gigi D’Alessio da un certo punto in poi ha cominciato ad andarle stretta.

Sembra proprio questo il sentimento che è emerso dalla sua recente intervista a Il Corriere della Sera.

Anna ha parlato innanzitutto della decisione di diventare bionda dopo essersi identificata per anni con la tipica bellezza mediterranea dagli occhi e dai capelli scuri.

“Il mio parrucchiere se lo chiede ancora” ha scherzato la cantante quando è stata interrogata sul motivo che l’ha spinta a prendere una decisione così drastica. È ovvio però che una decisione del genere è soltanto lo specchio di un cambiamento interiore che Anna stava covando da un po’ e che, una volta finita la storia con Gigi D’Alessio, è semplicemente esploso anche all’esterno.

Questo non significa però che Anna voglia rinnegare completamente la relazione che l’ha legata al suo ex compagno per una parte così importante della sua vita. “Gigi è e rimarrà una colonna importante della mia vita” ha dichiarato Anna, che però oggi alla Anna del passato non avrebbe altro da dire se non “bentornata”.

Una reazione molto più matura e molto più consapevole rispetto a quella di Morgan quando si ritrovò a rispondere a una domanda simile in merito al proprio, burrascoso passato. In quell’occasione, come al solito, l’ex Bluvertigo tirò in ballo la sua ex Asia Argento.

La cantante avrebbe anche voluto gettarsi a capofitto nel lavoro ma, come per molti altri settori produttivi e dell’intrattenimento, il mondo dello spettacolo è ancora fermo oppure si trova ancora in fase di lentissima ripartenza.

“Mi piacerebbe tantissimo tornare a fare live, perché mi mancate” ha spiegato la cantante la quale, di certo, sta soffrendo come milioni di altri italiani per la diminuzione dei guadagni dovuta al lockdown per il Coronavirus.

Quel che è certo è che, anche senza poter prendere parte a festival estivi, concerti e serate musicali, Anna è riuscita comunque a tornare al lavoro facendo uscire un brano che si appresta a diventare una hit di quest’estate e allo stesso tempo il segno indiscutibile del suo ritorno sulle scene.

Il nuovo brano si intitola Guapo ed è un duetto con il rapper napoletano Geolier (nome d’arte di Emanuele Palumbo), il quale ha già duettato con nomi importanti della scena musicale italiana, tra cui Rocco Hunt, Gué Pequeno, Emis Killa e Luché.

Il video di Guapo, uscito all’inizio di Luglio, vede protagonista una Anna biondissima e in splendida forma sullo sfondo dell’amatissima Napoli.