Anna Tatangelo spettacolare su Instagram: biondissima, look mozzafiato da diva e decolletè in vista: la foto che sta facendo impazzire si fans.

Biondissima, occhiali da sole, labbra e decolletè in vista e un look mozzafiato per Anna Tatangelo che, dopo l’addio a Gigi D’Alessio, ha deciso di rinnovare la propria immagine. Dopo aver detto addio alla chioma scura che ha sempre sfoggiato da quando, a soli 15 anni partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Giovani, la Tatangelo che oggi ha 33 anni ed è mamma di Andrea, nato dal suo amore con D’Alessio, ha stravolto il proprio look optando per una chioma bionda che la rende ancora più sensuale.

Anna Tatangelo bionda e super sensuale su Instagram: i fan impazziscono

Se pensi di conoscermi, baby, sei fuori strada #Guapo 🔥

Con la foto che vedete qui in alto, in pochi minuti, Anna Tatangelo ha mandato in tilt i suoi 1,6 milione di followers. Nel corso delle ultime settimane, la cantante è riuscita a sorprendere spesso i fans che, dopo aver visto il profilo Instagram totalmente cambiato con la cancellazione di tutte le vecchie foto per dare spazio alle immagini in cui sfoggia la chioma bionda e un look più sensuale, stanno vedendo la propria beniamina tirare fuori il lato più femminile.

A 33 anni, con la consapevolezza di essere una giovane donna bellissima, la cantante che riesce a mantenersi in perfetta forma allenandosi con continuità, stupisce i propri ammiratori che s’inchinano di fronte alla sua bellezza e al coraggio di cambiare che ha dimostrato di avere. “Che cambiamento, azzo che gnocca”, “sei davvero bella”, “che spettacolo”, scrivono i fans approvando la nuova Anna.

GUAPO…scusami se non ti richiamo 📲

La cantante, dunque, dopo aver rotto il silenzio su Gigi D’Alessio con cui ha un ottimo rapporto, si dedica unicamente a se stessa, alla propria carriera e al figlio Andrea che è il suo, unico, grande amore. Dopo Alessandra Amoroso, dunque, anche la Tatangelo conquista tutti col nuovo look.