Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato dopo la fine della lunga e importante storia d’amore con Gigi D’Alessio? Ecco chi potrebbe essere.

Nuovo amore per Anna Tatangelo? Dopo l’addio a Gigi D’Alessio, la cantante ha deciso di cambiare tutto e, dopo aver dato una svolta alla propria immagine, sarebbe pronta anche a tuffarsi in una nuova storia d’amore. Secondo quando fa sapere Diva e Donna, infatti, nella vita della Tatangelo potrebbe esserci un nuovo fidanzato. Il condizionale è d’obbligo, ma secondo i rumors riportat da Diva e Donna, nella vita privata dell’artista potrebbe esserci un musicista.

Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato? Diva e Donna parla di un musicista

Anna Tatangelo che ha recentemente rotto il silenzio su Gigi D’Alessio, ha davvero un nuovo fidanzato? La cantante di Guapo che ha anche cambiato look sfoggiando una chioma bionda, avrebbe intrapreso, secondo quanto fa sapere Diva e Donna, una relazione con un musicista con cui collabora da tempo. Secondo il noto magazine di gossip, tra la Tatangelo e il musicista, dopo una lunga amicizia, sarebbe scoppiata la passione. Sarà vero?

La cantante di Sora non ha ancora commentato tali rumors. Da sempre molto riservata, la Tatangelo ha sempre preferito far parlare di sè solo per la musica proteggendo la propria sfera privata. Continuerà a percorrere questa strada? Probabilmente sì. Nel frattempo, si sta dedicando alla propria carriera e al figlio Andrea che è sempre più spesso protagonista delle storie che pubblica sui social. Proprio Andrea la legherà per sempre a Gigi D’Alessio che ha rappresentato e rappresenterà sempre una parte importante della sua vita come ha recentemente raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera.

Siamo rimasti in ottimi rapporti. E’ un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. E’ il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. E’ giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto”, ha raccontato.