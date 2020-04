Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno annunciato su Instagram di essersi detti addio. Dopo qualche settimana da quel momento, è stato svelato il motivo che ha spinto i due a dividersi

Non è un mistero che, purtroppo, la storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sia arrivata al capolinea.

Dopo momenti di crisi, in cui i due hanno provato in tutti i modi a rimettere insieme i cocci del loro amore, hanno deciso di separare in maniera definitiva le loro vite sentimentali. Ad annunciare la triste decisione, come i più informati ricorderanno bene, sono stessi i diretti interessati attraverso un post su Instagram in cui rivelavano al loro pubblico di aver scelto di prendere strade diverse, per quanto possibile visto che hanno un figlio.

Dopo settimane da qualche momento, a rivelare il motivo che avrebbe spinto la coppia a dirsi addio è stato il settimanale Nuovo, che ha scritto sul nuovo numero uscito questa settimana cosa ha portato i due a separare le loro strade.

Secondo quanto riportato dalla rivista, Anna Tatangelo ha lasciato Gigi D’Alessio perché non voleva sposarla in chiesa. In quanto il cantante, che non molto tempo fa ha emozionato Mara Venier, ha un precedente matrimonio alle spalle.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: il retroscena sulla rottura

Anna Tatangelo, secondo quanto riportato dal settimanale, avrebbe preso questa forte decisione perché molto credente e non riusciva ad accettare l’idea di non avere un’unione religiosa con Gigi D’Alessio.

“Gigi non avrebbe voluto sposarla in Chiesa” si legge sulle pagine del settimanale. “Lui doveva ancora annullare la precedente unione religiosa” chiarisce la rivista. “Lei è molto cattolica e desiderava tantissimo poter avere una funzione religiosa per consolidare il suo amore” ha aggiunto l’articolo, rivelando che sia stata Anna Tatangelo, che di recente ha confermato la rottura, a lasciare Gigi.

Ovviamente quanto riportato dal settimanale non è ancora stato confermato dalla coppia. Anche se ha creato un certo malumore tra i fan, in quanto fanno notare che la cantante sapeva benissimo, se questa voce dovesse rivelarsi vera, che Gigi aveva già un matrimonio alle spalle. Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo dopo la rottura, come molti loro colleghi, intanto, hanno deciso di lanciare un appello al Governo per tutelare i lavoratori del mondo dello spettacolo.