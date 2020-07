Gigi D’Alessio al settimo cielo: dopo l’addio ad Anna Tatangelo, per il cantautore napoletano arriva la notizia più bella.

Grande gioia per Gigi D’Alessio dopo l’addio ad Anna Tatangelo. Il cantautore napoletano, infatti, diventerà presto nonno per la seconda volta. Il primogenito Claudio che l’ha reso già nonno di Noemi che oggi ha 10 anni. Secondo il settimanale Chi, Claudio D’Alessio, nato dal matrimonio tra Gigi e Carmela Barbato, starebbe aspettando il secondo figlio, il primo dalla nuova compagna Giusy.

Gigi D’Alessio, la famiglia si allarga: nonno per la seconda volta

La famiglia D’Alessio si allarga ancora. Padre di Claudio, Ilaria e Luca, nati dal matrimonio con Carmela Barbato e di Andrea, frutto del suo amore con Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio è anche nonno di Noemi, figlia del primogenito Claudio che, stando a quanto scrive il settimanale Chi, lo renderà presto nonno per la seconda volta. Una grande famiglia per il cantautore napoletano che è tornato ad essere ufficialmente single dopo la fine della lunga e importante storia d’amore con Anna Tatangelo che ha anche cambiato look.

Claudio D’Alessio non fa parte del mondo dello spettacolo. E’ un imprenditore e, dopo la storia con Francesca da cui ha avuto la prima figlia, Noemi, ha avuto altri flirt tra cui anche quello con Cristina Buccino, recentemente al centro del gossip per il presunto flirt con Andrea Iannone. Ora, nella vita di Claudio c’è Giusy Lo Conte che sarebbe in dolce attesa. Giusy è una ballerina e ha lavorato in programmi di successo com I migliori anni e Tale e Quale Show, Made in Sud.

Grazie alla famiglia, dunque, Gigi ritrova il sorriso e chissà se il secondo nipotino del cantautore sarà un maschio o una femmina. In ogni caso, in casa D’Alessio, ci sarebbe aria di festa per l’imminente arrivo di un nuovo membro in famiglia.