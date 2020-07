Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato dopo la fine della sua storia con Gigi D’Alessio? Lei smentisce sui social: “Fake news”.

Nessun nuovo fidanzato per Anna Tatangelo che, con alcune storie pubblicate su Instagram, ha smentito di avere un nuovo amore. Negli scorsi giorni, Diva e Donna aveva riportato alcuni rumors secondo i quali Anna Tatangelo avrebbe ritrovato l’amore accanto ad un suo musicista. Rumors che la cantante ha prontamente smentito.

Anna Tatangelo smentisce i rumors sul nuovo fidanzato: “senza parole”

L’unico uomo della vita di Anna Tatangelo è il figlio Andrea. La cantante che ha cambiato look sfoggiando, oggi, una chioma bionda, attraverso alcune storie su Instagram, ha smentito tutti i rumors sulle sua vita privata e che la volevano fidanzata con un suo musicista dopo la fine della lunga storia con Gigi D’Alessio che, come ha confessato lei stessa, resterà per sempre un pilastro della sua vita.

Mentre era a cena con i suoi collaboratori, la Tatangelo ha deciso di registrare alcune storie per fare chiarezza sulla propria vita privata. “Ancora fake news sui miei musicisti. Senza parole!”, ha fatto sapere la cantante.

“Il prossimo sarà il mio parrucchiere”, aggiunge ancora la Tatangelo che è super concentrata sul lavoro. La cantante, infatti, è tornata sulla scena musicale con la canzone Guapo sorprendendo tutti i fans per il cambiamento. Nessun nuovo amore all’orizzonte, dunque, per la cantante che dopo l’importante storia vissuta con Gigi D’Alessio e durata ben 14 anni con la nascita del figlio Andrea.

La smentita della Tatangelo, dunque, servirà a mettere a tacere tutti i rumors? Nel frattempo, Gigi D’Alessio si prepara a diventare nonno per la seconda volta. Il figlio maggiore Claudio, infatti, già papà di Noemi, diventerà nuovamente padre.