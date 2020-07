Uomini e Donne | Ex di Gemma Galgani ammette: “Invidio Nicola Vivarelli”

Uomini e Donne | Rocco Fredella, ex fidanzato di Gemma Galgani al Trono Over, recentemente intervistato dal magazine dedicato al programma di Maria De Filippi, ha ammesso di provare invidiare per l’atteggiamento assunto da Nicola Vivarelli all’interno della trasmissione.

Uomini e Donne per qualche tempo ha avuto modo di ospitare Rocco Fredella al Trono Over. Quest’ultimo, durante il corso della sua permanenza all’interno del programma, non è passato inosservato perché ha avuto una lunga storia, o conoscenza, con Gemma Galgani. Quest’ultima però non è mai voluta andare fino in fondo con lui perché convinta che prendesse parte al programma soltanto per ottenere una certa visibilità e non perché realmente interessato a lei.

Rocco, recentemente intervistato dal magazine dedicato al programma di Maria De Filippi, ha commentato l’ultima conoscenza della dama, quella con Nicola Vivarelli ammettendo di provare una certa invidia per l’atteggiamento assunto dal ragazzo durante il corso della sua permanenza negli studi Elios di Roma.

“Devo ammettere che Nicola ha un atteggiamento che personalmente invidio molto” ha confidato Rocco Fredella su Nicola Vivarelli, che di recente ha omaggiato Gemma Galgani in cucina. “In studio è stato vittima di molti pregiudizi, lo hanno attaccato duramente, ma lui non si è mai smosso e non ha mai perso la calma” ha concluso l’ex cavaliere. “Lo ammiro per questo” ha aggiunto.

Rocco Fredella contro Gemma Galgani dopo Uomini e Donne: “Non è interessata a Nicola”

Rocco Fredella, dopo aver elogiato Nicola Vivarelli di Uomini e Donne, ha anche stroncato l’atteggiamento di Gemma Galgani al Trono Over, rivelando che secondo lui la dama non prova un reale interesse per il ragazzo ma che è semplicemente attratta dall’idea che uno più giovane possa essere interessato a lei.

“Credo Gemma sia semplicemente lusingata dall’idea che un uomo più giovane possa corteggiarla” ha ammesso Rocco Fredella contro Gemma Galgani, che di recente è stata criticata da Ursula Bennardo. “Non so se sarebbe disposta a seguirlo al di fuori del programma” ha concluso lanciando un certo sospetto nei lettori.

Rocco Fredella di Uomini e Donne, dopo aver commentato la conoscenza di Gemma e Nicola, ha anche ammesso che a breve convolerà a nozze con la sua nuova compagna.