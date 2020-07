Caterina Balivo | Da Vieni da Me a Canale 5 (forse) il passo è breve

Nel corso degli ultimi due anni, Caterina Balivo si è guadagnata un posto d’onore in RAI, eppure oggi si vocifera che sia in trattative con Mediaset.

Il Coronavirus ha imposto delle decisioni difficili alle emittenti televisive italiane così come a molte altre realtà produttive di ogni settore.

Proprio in base alle grosse perdite economiche che sono costrette a gestire in questo periodo, RAI e Mediaset stanno lasciando da parte alcuni programmi e rivoluzionando i propri palinsesti, limitandosi a produrre soltanto gli show che hanno fatto risultati migliori in termini di spettatori e quindi di valore degli spazi pubblicitari.

Non si sa quali siano stati i motivi che hanno portato i dirigenti RAI a optare per la chiusura del programma di Vieni Da Me, nonostante gli ascolti assolutamente dignitosi che il programma ha assicurato alla rete nel corso dei suoi due anni di vita ma, con ogni probabilità, le difficoltà economiche dell’azienda hanno influito parecchio.

Dopo la chiusura dello show si è cominciato a parlare immediatamente della possibilità che la Balivo venisse “tentata” da Mediaset con qualche proposta interessante per il suo futuro televisivo ma attualmente si tratta soltanto di voci di corridoio. Ecco come stanno davvero le cose.

Caterina Balivo: tra RAI e Mediaset lei per ora preferisce il mare

Il percorso di Caterina Balivo potrebbe essere molto simile a quello che avrebbe voluto fare Adriana Volpe. Dopo le gravissime accuse scambiate con Giancarlo Magalli e dopo una diatriba che sembra rinnovarsi di settimana in settimana, la Volpe aveva deciso di tentare la strada del reality e, su Canale 5, aveva avuto l’occasione per una vera e propria rinascita in termini di popolarità.

Proprio sull’onda del gradimento del pubblico Adriana Volpe aveva annunciato la sua completa disponibilità a lavorare in Mediaset prestando il proprio volto e la propria esperienza per un nuovo programma.

Le cose non sono andate esattamente come Adriana aveva sperato e, per dirla con le parole di Giancarlo Magalli, la conduttrice si sarebbe trovata “relegata” in una rete minore e con ascolti bassissimi, prossimi allo 0% di share.

Le cose potrebbero andare diversamente per la Balivo, che differentemente dalla Volpe è fresca di un programma di successo e gode di grande affetto da parte del pubblico. Proprio sulla base di queste considerazioni, in molti hanno pensato che la Balivo fosse pronta a fare le valigie e a lasciare la RAI per Mediaset.

L’azienda della famiglia Berlusconi a questo punto si è trovata a dover mettere in chiaro le cose: attualmente non ci sono trattative in corso con Caterina Balivo anche se, ovviamente, nessuno può predire adesso cosa succederà nei prossimi mesi.

Sbirciando il suo profilo ufficiale Instagram e anche chiedendo direttamente ai suoi amici e ai suoi diretti collaboratori, però, sembra che Caterina Balivo non abbia alcuna fretta di tornare al lavoro e che sia decisa a godersi l’estate.

Nelle ultime fotografie pubblicate su IG, infatti, la presentatrice appare rilassata, radiosa e in forma, mentre tenta esperimenti culinari per la famiglia e trascorre tempo con i suoi due figli e con il compagno Guido Maria Brera.

Quest’ultimo in realtà potrebbe essere l’arma segreta per il ritorno di Caterina in televisione. Durante la quarantena, infatti, Caterina e Guido hanno aperto e condotto una rubrica sui libri che ha riscosso un discreto successo e che, secondo gli appassionati, avrebbe potuto trasformarsi in un format nuovo e di successo.

Anche in merito a questo nuovo progetto non c’è assolutamente nulla di concreto: se un giorno quest’idea dovesse essere realizzata, di certo questo non avverrà nel corso della prossima stagione televisiva, per la quale a quanto pare i giochi sono già chiusi.