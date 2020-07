Adriana Volpe | Magalli: “Se è così brava, perché sta in una rete minore?”

Adriana Volpe a Ogni Mattina ha lanciato una stoccata a Giancarlo Magalli, che su Twitter aveva fatto notare gli ascolti non proprio brillanti del suo programma. Il conduttore, sul portale di Davide Maggio, ha deciso di rispondere pubblicamente.

Adriana Volpe, nelle scorse ore, a Ogni Mattina ha fatto un lungo discorso contro il suo ex collega Giancarlo Magalli, in quanto quest’ultimo aveva commentato su Twitter i bassi ascolti del programma aggiungendo un emoticon di un omino che invita il silenzio.

La conduttrice non l’ha presa bene e ha fatto notare a Magalli che nemmeno I Fatti Vostri, da quando lei e Marcello Cirillo hanno abbandonato il progetto, brilla per gli ascolti e che non ha senso paragonare un programma in onda su una rete storica rispetto ad una appena nata. Giancarlo, tanto per non farsi mancare nulla, ha replicato nuovamente sul portale di Davide Maggio lanciando una provocazione alla sua nemica amatissima.

“Mi verrebbe da chiedermi come mai se lei e Cirillo sono così fenomenali e acchiappa ascolti” ha esordito Magalli contro Adriana Volpe, dopo l’intervento di quest’ultima a Ogni Mattina. “Come mai lei è finita a lavorare su una rete minore e a fare ascolti con lo zero davanti, mentre lui sta in panchina da tre anni?” ha concluso malizioso. “Un abbraccio”.

Giancarlo Magalli replica ad Adriana Volpe: “La tv cambia, è normale”

Giancarlo Magalli, durante il corso dell’intervista, ci ha anche tenuto a specificare che è anche normale che I Fatti Vostri, che prima dell’arrivo di Adriana faceva ascolti maggiori, in quanto la tv è cambiata e le persone hanno una vasta scelta sul digitale rispetto agli anni precedenti.

“Se poi volessi creare polemica, potrei dire che prima del suo arrivo I Fatti Vostri facevano quasi il 20% di share, quindi che vuol dire? Che è colpa loro?” ha proseguito Magalli sul calo di ascolti de I Fatti Vostri, che di recente aveva lanciato una stoccata ad Adriana da Carlo Conti.

“Ovviamente no, perché con l’arrivo del digitale terreste e della tv satellitare ha modificato gli ascolti di tutti i programmi” ha concluso il “nemico” di Adriana Volpe. “Una prima serata prima faceva il 30% ora se va bene il 16%”.

Adriana Volpe replicherà di nuovo a Magalli oppure sceglierà la strada del silenzio?