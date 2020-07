Alessandro Basciano chi è: età, altezza, carriera e vita privata

Alessandro Basciano chi è? Scopri la sua altezza, la sua carriera e la sua vita privata. Tutto quello che c’è da sapere, e non sai, sull’ex corteggiatore di Uomini e Donne e single di Temptation Island 2020.

Alessandro Basciano è noto al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte al Trono Classico di Uomini e Donne come corteggiatore di Giulia Quattrociocche, ma quest’ultima scelse di iniziare una relazione con Daniele Schiavon, terminata qualche mese dopo la fine del programma, piuttosto che con lui.

Il pubblico, dalla mancata scelta, ha sempre avuto Alessandro nel cuore. Tant’è che chiese a Maria De Filippi di renderlo uno dei tronisti della trasmissione. Tale desiderio, almeno per il momento, non è stato realizzato, ma Alessandro è approdato nella nuova edizione di Temptation Island nel ruolo di single ed ha attirato le attenzioni della fidanzata Valeria Liberati, attualmente impegnata con Ciavy Maliokapis.

Alessandro ha 30 anni ed è nato a Genova. E’ molto legato alla sua famiglia ed è papà di un bambino, Nicolò, nato nel 2016 dalla storia, ormai giunta al capolinea, con Clementina Deriu. Nonostante la loro storia sia terminata da qualche tempo, i due hanno mantenuto un ottimo rapporto per il bene del piccolo.

Nome: Alessandro Basciano

Data di nascita: Giugno del 89

Età: 30 anni.

Segno zodiacale: Cancro

Professione: Imprenditore

Luogo di nascita: Genova

Segni particolari: Ha numerosi tatuaggi

Account social: Instagram

Alessandro Basciano: vita privata

Della vita privata di Alessandro non si sa molto, se non che è particolarmente legato alla sua famiglia e alla mamma del piccolo Nicolò. Legame che purtroppo ha messo in discussione il suo percorso a Uomini e Donne, in quanto in molti hanno sospettato che stesse prendendo in giro la tronista perché ancora legato alla madre di suo figlio e che fosse in cerca soltanto di una maggiore visibilità.

Alessandro Basciano: Uomini e Donne

Alessandro Basciano, a settembre 2019, prende parte al Trono Classico di Uomini e Donne. Alessandro sceglie di corteggiare la tronista Giulia Quattrociocche, ma quest’ultima, come anticipato, dopo un lungo percorso ha scelto di iniziare una storia con Daniele Schiavon, storia che è terminata qualche settimana fa ed ora lei sembrerebbe essere in dolce attesa.

Durante la puntata della scelta, quando lui fu rifiutato, il pubblico in studio chiese a gran voce a Maria De Filippi di renderlo uno dei prossimi tronisti, ma almeno per il momento la sua richiesta non è ancora stata accolta, ma molto probabilmente potremmo rivederlo in studio durante la prossima stagione del programma.

Alessandro Basciano: Temptation Island

Alessandro Basciano è attualmente impegnato nel corso delle nuove registrazioni di Temptation Island. Durante il corso della sua permanenza nel programma, Basciano ha catturato l’interesse della fidanzata Valeria Liberati che per la prima volta dopo anni si è sentita desiderata da un uomo. Tant’è che secondo le anticipazioni relative al programma, pare che tra loro avvenga un bacio. Bacio che farà scattare il fidanzato di lei, Ciavy Maliokapis, a chiedere il confronto immediato.

I due lasceranno il programma insieme oppure lei sceglierà di dare una nuova chance, dopo le delusioni avute, al suo fidanzato?

Alessandro, molto probabilmente, dopo l’esperienza a Temptation Island 2020 farà sicuramente parlare ancora di lui.