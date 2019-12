Uomini e Donne | Alessandro Basciano tronista? | Spoiler

Alessandro Basciano è il nuovo tronista di Uomini e Donne? Dopo la scelta di Daniele Schiavon e Giulia Quattrociocche, arriva il grande spoiler.

Alessandro Basciano è il nuovo tronista di Uomini e Donne? Dopo la scelta di Daniele Schiavon e Giulia Quattrociocche, il pubblico ha chiesto a gran voce di vedere il corteggiatore rifiutato sul trono. Maria De Filippi che ha dimostrato di aver apprezzato il suo percorso da corteggiatore, avrà deciso di dargli il trono?

Alessandro Basciano nuovo tronista di Uomini e Donne? Ecco cosa svelano i social

Alessandro Basciano, dopo essere stato rifiutato da Giulia Quattrociocche che gli ha preferito Daniele Schiavon, si consolerà con il trono di Uomini e Donne? A lanciare l’indiscrezione è il Vicolo delle News. Il portale, infatti, ha pubblicato un video di un parente di Alessandro dove un amico gli fa gli auguri per un motivo non precisato. Sarà proprio per il trono?

Alessandro, nel frattempo, mentre Giulia e Daniele fanno già progetti importanti per il loro futuro insieme, su Instagram, si è consolato con il grande amore della sua vita, suo figlio. “Le delusioni aprono gli occhi e chiudono il cuore, ma tutto cio che mi da la forza di andare avanti siete voi… la mia felicità”, scrive pubblicando una foto del figlio e del cane.

Prima ancora, Alessandro aveva pubblicato una foto con Jack Vanore. Nell’opinionista, l’ex corteggiatore sembra aver trovato un nuovo amico. Cosa accadrà, dunque, se Basciano dovesse essere davvero il nuovo tronista di Uomini e Donne? Lo scopriremo con la nuova registrazione del trono classico.