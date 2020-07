10 utili consigli per perdere grasso addominale | Torna in forma!

Spesso ci sentiamo avvilite perché la nostra pancia risulta sempre così gonfia, altre volte ci rendiamo conto di aver accumulato parecchio grasso in quella zona specifica e di non riuscire a liberarcene. Iniziamo col dire che il dimagrimento localizzato non esiste ma possiamo sempre seguire dei buoni consigli per un benessere generale e per ridurre di molto anche questo disagio che ci affligge.

La pancia è una parte del corpo che tutte noi vorremmo sgonfia e piatta ma capita frequentemente di non centrare le cause effettive di questa non riuscita nella perdita di peso e del grasso addominale.

Ovviare a tale disagio non è affatto impossibile, certo è però che dovrai sicuramente migliorare o addirittura cambiare il tuo stile di vita, qualcosa che non va c’è di sicuro. Come dicevamo è bene partire dal presupposto che è impossibile rimuovere grasso in una sola parte del corpo. Perderai peso in tutte le varie parti del corpo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Non mangiare la sera è davvero utile per perdere peso? Scoprilo subito!

Puoi inoltre prendere le tue misure prima di iniziare ad adottare questi 10 validi suggerimenti. Tieni a mente che una donna dovrebbe avere approssimativamente una circonferenza minore di 80 cm. Per le donne inoltre è più difficile ottenere dei muscoli evidenti.

Ecco i 10 consigli per perdere grasso addominale

Prima di tutto consuma una colazione sana e nutriente, possibilmente con un alta concentrazione proteica. Agire in questo modo ti farà sentire più sazia e questo ti eviterà una possibile abbuffata a pranzo. Prova con le uova! Evita i carboidrati trasformati come ad esempio tutti quei prodotti dolciari. Questi ti conducono ad un aumento della produzione di insulina. Preferisci i cibi integrali e piuttosto i carboidrati non raffinati.

Evita i cereali, ti spieghiamo perché. Sappiamo tutti che i cereali a colazione fanno gola, che siano alla frutta o al cioccolato, tutti purtroppo contengono un’elevata quantità di zucchero e di tanti altri agenti che possono rivelarsi dannosi per il tuo peso forma. Se hai voglia di cereali al mattino prediligi l’avena e preparati un porridge saziante!

SULLO STESSO ARGOMENTO: 10 e più alimenti per la COLAZIONE utili quando sei a DIETA

Mangia i grassi, ma quelli buoni! Pensavi che forse avresti dovuto abbandonare il grasso per perdere grasso? Ti sbagli ma scegli i grassi buoni. Questi sono tutti quelli contenenti acidi grassi omega-3. Riducono lo stress, saziano, aiutano la combustione dei lipidi. Li trovi nell’aringa, nel tonno, nello sgombro, nelle sardine, nel salmone. Consumali almeno 2 volte alla settimana.

NB: per cucinare scegli sempre l’olio extra vergine di oliva oppure di cocco. Dimentica olio di semi, margarina, burro.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Dieta col pesce | Perdi peso e proteggi il cuore

No ai carboidrati raffinati la sera. Il pasto serale dovrebbe sempre essere leggero. Quando si consumano carboidrati trasformati questi si tramutano immediatamente in zucchero. Questo causa picchi glicemici e conseguenze grasso addominale soprattutto nei soggetti predisposti all’accumulo in quella precisa zona. Se possibile, dipendentemente dalla tua giornata, evita di cenare oltre le ore 20.00 e non coricarti mai subito dopo aver mangiato, ostacolerai la tua digestione.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Non mangiare la sera è davvero utile per perdere peso? Scoprilo subito!

Bevi molto. A prescindere, quando si sente il bisogno di sgonfiarsi è bene bere molta acqua durante la giornata. L’acqua inoltre aumenta il senso di sazietà ed è in grado di accelerare il metabolismo.

Se riesci evita i succhi di frutta. Sì, sono buoni ma sono stracolmi di zuccheri! Aumentano i livelli di zucchero nel sangue quindi perché non prepararli in casa? Se proprio non ce la fai o non hai davvero tempo scegli il succo di frutta con meno ingredienti possibili scritti sul retro, i migliori sono ovviamente quelli 100% FRUTTA.

Fai attività fisica e non occasionalmente. Fare sport non è pratica comune ma puoi sempre dedicate una trentina di minuti ad una passeggiata veloce, non sarà molto ma noterai subito la differenza. L’arma vincente è essere costanti!

Ritagliati i tuoi momenti di relax. Lo stress accumulato può generare forti stati di gonfiore. Per tale ragione dedica del tempo a te stessa anche quando sembra che quel tempo non c’è, poche cose non possono essere rimandate a domani, tra queste c’è la tua serenità.

Prediligi il freddo. L’esposizione al freddo favorisce la combustione dei grassi. Stare al freddo costringe il tuo corpo a produrre più calore e a consumare più calorie.

Lo sgarro è d’obbligo. Una volta alla settimana e senza esagerare il cosiddetto sgarro alimentare ci sta! Questo ti aiuterà a rilassarti, a sentirti molto più appagata e soddisfatta.