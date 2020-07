Sonia Bruganelli | “Sono stanca”: il web asfalta la moglie di Bonolis

Sonia Bruganelli non è riuscita a guadagnarsi le simpatie del pubblico social, che non ne perdona una alla signora Bonolis.

Quando si conduce una vita ricca, serena e privilegiata, bisogna stare molto attenti a quello che si mostra e soprattutto a quello che si dice sui social.

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e madre dei più piccoli dei figli del presentatore, ha un piccolissimo problema di forma: le riesce molto bene ostentare la sua ricchezza e l’agiatezza in cui vive con la famiglia, finendo per far innervosire i suoi follower.

L’ultima occasione in cui la Bruganelli si è trovata al centro di un vero e proprio attacco mediatico da parte degli utenti dei social si è verificata pochi giorni fa e, comunque, la moglie di Bonolis ha anche qualcuno che la difende.

“Ho preso il sole, sono stanchissima”: tutti contro Sonia Bruganelli

La moglie di Paolo Bonolis aveva deciso di annunciare via social che il marito sarebbe stato impegnato nella cronaca sportiva del match Roma – Inter e voleva invitare tutti i suoi follower a seguire la partita collegandosi allo streaming su Twitch che sarebbe partito quella sera stessa.

La compagna del presentatore ha fatto partire un video in diretta invitando il marito a parlare del suo impegno “calcistico”mentre la famiglia era riunita a tavola per cena insieme ad alcuni amici.

Il problema è che la bella Sonia si è impappinata davanti alla fotocamera del telefono scatenando l’ilarità del marito. Paolo Bonolis infatti non si lascia mai scappare l’occasione di prendere bonariamente in giro ospiti televisivi, colleghi e amici. Nemmeno sua moglie, a quanto pare, riesce a farla franca. “Sei ubriaca?” è stata la sarcastica battuta di Paolo “colpevole” di scatenare un vero e proprio vespaio.

La povera Sonia ha infatti cercato di difendersi spiegando che le sue difficoltà di linguaggio non venivano affatto da un drink di troppo ma semplicemente dal troppo sole che la donna aveva preso durante il giorno. “Sono stanchissima!” ha cercato di giustificarsi la Bruganelli, ed è lì che è cominciata una piccola tragedia.

Molti utenti, punti sul vivo da questa affermazione (che di certo comunque non voleva essere offensiva) hanno invitato Laura a lavorare per un giorno intero prima di definirsi stanca, mentre altri l’hanno accusata di non avere la minima idea di cosa voglia dire affrontare la vita reale delle persone comuni. “Quella dovrebbe andare a zappare la terra” è stato uno dei commenti più duri, ma di certo tra quelli che hanno descritto meglio la reazione degli utenti di Instagram all’uscita della signora Bonolis.

Qualcuno però ha deciso di cantare fuori dal coro: “Ma scusa, uno non può esprimere un pensiero, tra l’altro vero (perché il sole stanca) che subito attaccate?” ha scritto un’utente.

Naturalmente la Bruganelli ha evitato di rispondere alle provocazioni per evitare che la situazione degenerasse (del resto Chiara Ferragni ha fatto scuola su come ignorare gli haters con grande classe) ma con ogni probabilità quest’episodio non sarà l’ultimo che la signora Bonolis si troverà ad affrontare in futuro a meno che, ovviamente, non decida di cambiare stile di comunicazione social.

Del resto, la già citata Chiara Ferragni viene spesso criticata, ma di certo non per l’ostentazione della sua ricchezza. Eppure, Chiara e Fedez sono due dei giovani italiani più ricchi del paese: come sempre è tutta una questione di stile.