Jane Fonda | Personal trainer su TikTok per una giusta causa

Jane Fonda arriva su TikTok. L’attrice statunitense, celebre per talento e duttilità artistica, approda sul nuovo social per dare lezioni di ginnastica e sostenere Fridays For Future.

Il talento, quando è puro, resiste anche all’usura del tempo. Chiedere a Jane Fonda che, da anni, è sulla cresta dell’onda nel mondo del cinema. Un successo figlio di impegno e sacrifici che non si è mai scalfito: la peculiarità dell’attrice statunitense è proprio quella di non accontentarsi mai. Esige sempre di più, da sé stessa e dagli altri, sul palco ma ancor di più fuori. Alla ribalta e soprattutto nei retroscena della quotidianità. La star classe 1937, infatti, recentemente si è rimessa in gioco sotto ogni punto di vista.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Gianni Morandi | Dopo la foto con la mascherina i fan sono furiosi

Non solo la carriera, che procede a gonfie vele, ma anche l’attivismo politico e ambientale. In questi tempi, come dovrebbe esser sempre, interessarsi alla quotidianità diventa un dovere. Con una pandemia in corso, COVID-19 o meno, parlare di ambiente è diventato nuovamente di tendenza e Jane Fonda, che non ha mai nascosto le proprie simpatie per il movimento ambientalista internazionale e per la Generazione X (coloro che hanno ripreso ad interessarsi di clima e ambiente sull’onda emotiva lanciata da Greta Thunberg) tanto da finire in carcere ben 5 volte nel recente passato per difendere le ragioni dei Fridays For Future, non molla la presa.

Jane Fonda, l’attrice su TikTok: il motivo è duplice

L’attrice utilizza ogni risorsa a sua disposizione per parlare di natura, clima e risorse umane da investire nella causa morale e civile che vorrebbe un mondo all’altezza del futuro che ci attende. Dobbiamo essere tutti più consapevoli e meno ignari del nostro domani, partendo proprio dalla terra e dalle prospettive di crescita e riqualificazione da coltivare. Allora, Jane Fonda, dopo tante parti in altrettanti e diversi film, ha deciso di essere parte attiva di un ideale: è sbarcata nientepopodimeno che su TikTok. Il social dei più giovani.

Il pretesto dell’icona del cinema americano sono lezioni di ginnastica per persone âgè, ma il fine ultimo resta quello di sensibilizzare più persone possibili sulle questioni ambientali e climatiche: l’invito della Fonda, infatti, è quello di riproporre gli esercizi che fa lei in video, accompagnandoli con un secondo contributo distinto dall’hashtag #firedrillfriday.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Emma Marrone | Hater le augura la morte su Instagram: la sua reazione

Immancabile la puntualizzazione, sotto forma di un altro ma ugualmente importante hashtag #stayathome, per prevenire il contagio da Coronavirus. Come non smette di sottolineare la Fonda: “È possibile combattere per una giusta causa anche fra le mura domestiche, l’importante è continuare a farlo sempre”. Forse è questo il segreto della sua freschezza, che resiste alle certezze dello specchio, per non piegarsi a un epilogo già scritto e tentare di cambiare – in meglio – il mondo. Senza dubbio, la tenacia è l’elisir più efficace.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google news, per restare sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI