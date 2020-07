Elettra Lamborghini e Afrojack: dove vedere il loro matrimonio

Elettra Lamborghini e Afrojack a breve diventeranno marito e moglie. Ecco dove i loro fan potranno assistere al grande giorno della coppia più amata del panorama pop.

Elettra Lamborghini, come annunciato lo scorso anno, a breve convolerà a nozze con il dj olandese Afrojack. I due, nonostante siano tra i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo più apprezzati dal pubblico mondiale, sono molto riservati e non amano parlare della loro vita privata, ma gli utenti della rete sono curiosi di sapere quando i due convoleranno e nozze e soprattutto gli piacerebbe assistere al lieto evento.

A svelare la data delle nozze ci ha pensato Dagospia, mentre a raccontare l’evento ci saranno ben due speciali sul piccolo schermo.

Ecco dove vedere il matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack per non perdersi nemmeno un attimo della coppia più amata del panorama pop.

Matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack: gli speciali in tv

Il matrimonio di Elettra e Afrojack, secondo quanto rivelato da Dagospia, che sembra conoscere davvero numerosi dettagli riguardo l’evento più atteso dal popolo della rete, andrà in onda in due speciali. Uno realizzato dalle telecamere di canale 5 per Verissimo, mentre l’altro per Real Time.

Almeno per il momento non si conoscono ulteriori dettagli riguardanti gli speciali sul matrimonio della cantante, che ha ricevuto una strana sorpresa in albergo, ma quel che è certo è che i fan possono dormire sogni tranquilli perché in questo modo riusciranno a non perdersi nemmeno un istante delle nozze.

Elettra Lamborghini riuscirà sicuramente a stupirli anche durante questo giorno speciale, anche se ha rivelato che il suo vestito da sposa sarà tutt’altro che stravagante, ma seguirà un tradizionale color bianco.

Elettra e Afrojack hanno deciso di fare il grande passo nonostante non stiano da molto tempo insieme, ma il loro amore sembra unirli da sempre e i loro fan non potrebbero che essere più che contenti di questa unione che sigilla la loro storia.