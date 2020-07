Barbara d’Urso | La foto con le rose incuriosisce i fan

Barbara d’Urso ha condiviso una foto su Instagram incuriosendo i suoi follower.

L’ultimo post di Barbara d’Urso ha incuriosito notevolmente i tanti follower che ogni giorno la seguono. La bella conduttrice ha infatti mostrato una foto in cui sullo sfondo si intravedono delle rose rosse in un vaso.

A corredare il tutto un breve messaggio in cui sembra rivolgersi a qualcuno chiedendo se è stato lui (o lei) ad inviargliele. Il suo post ha ovviamente suscitato la curiosità generale sia da parte di chi pensa già ad un ammiratore segreto che da parte di chi ha invece optato per uno scherzo.

Barbara d’Urso e il mistero della foto con le rose rosse sullo sfondo

È bastata una semplice foto scattata molto probabilmente dalla sua casa (ecco le foto di dove vive) per scatenare la curiosità e l’inevitabile scambio di battute tra i follower della d’Urso. Nell’immagine visibile qui sopra, Barbara che recentemente ha compiuto 63 anni, si è infatti mostrata con delle rose rosse sullo sfondo ed un messaggio che dice:

“Me le hai mandate tu le foto?”

Un semplice messaggio che è bastato da solo a scatenare i suoi tanti fan che hanno subito iniziato a commentare, chi per complimentarsi e chi per esporre le solite critiche da social. In tutto questo, ovviamente, in tanti si sono fatti domande sul possibile mittente.

Un mistero reso ancor più vivo da un commento in cui è stato fatto notare che quella stessa foto (seppur con uno scatto realizzato in una posizione un po’ diversa) era stata postata già un mese e mezzo prima.

Più di un mese fa, ovvero in data 13 Luglio, infatti, Barbara si era mostrata vestita allo stesso modo e con sempre le stesse rose sullo sfondo, dicendo di essersi appena svegliata. Potrebbe quindi trattarsi di un ammiratore che le fa spesso questo tipo di doni o di una serie di foto di repertorio, usate in tempi diversi per fare un saluto ai tanti fan che la seguono senza mai perdersi un solo aggiornamento.

La risposta, ovviamente, può conoscerla solo la diretta interessata. Di sicuro, però, i follower si sono incuriositi oltremodo facendo svariate ipotesi. Tra queste, la più gettonata, almeno per il momento, sembra essere quella di un ammiratore speciale.