Diletta Leotta | È finita con Daniele Scardina: gli indizi della rottura

Diletta Leotta e Daniele Scardina si sarebbero lasciati. Non c’è ancora riscontro ufficiale, ma alcuni indizi indicherebbero la fine del rapporto.

Diletta Leotta e Daniele Scardina, stavolta è finita davvero. Almeno questa è l’impressione che traspare pubblicamente. I due non appaiono più insieme da tempo, recentemente alcuni settimanali hanno lanciato l’indiscrezione: nessun riscontro ufficiale dalla coppia sinora, ma evidentemente qualcosa che non torna c’è.

Innanzitutto, Diletta e Daniele erano partiti sotto i migliori auspici: le indiscrezioni erano partite sui social ed entrambi hanno dato seguito a tali rumors postando foto e testimonianze, proprio perché l’intenzione era quella di palesarsi. Ora, invece, tutto tace. Nessuno sviluppo sui social e, inoltre, entrambi potrebbero già aver iniziato a fare vite separate. Un epilogo inaspettato soprattutto se pensiamo ad appena pochi mesi fa, quando il pugile e la conduttrice pensavano di fare le cose un grande stile: una gita al lago, subito dopo il lockdown, per presentare alle rispettive famiglie un reciproco progetto di vita.

Diletta Leotta, amore al capolinea con Daniele Scardina: gli indizi della rottura

Sembrava fosse amore vero, invece il sentimento si sarebbe sciolto come un gelato in una calda giornata estiva: il settimanale “Chi”, inoltre, rende noto che il pugile attualmente sia a Ibiza e Formentera con amici. Mentre la celebre siciliana è impegnata a Milano con DAZN per commentare gli incontri della Serie A. Distanti e affatto uniti.

Inoltre la Leotta sta intrattenendo una relazione (di natura professionale) con Zlatan Ibrahimovic per una campagna pubblicitaria su Instagram. Entrambi si vedono anche dopo il lavoro, sono stati paparazzati in un locale milanese subito dopo la partita dei rossoneri contro il Parma. Lei era con due amiche e lo svedese l’ha raggiunta. Il campione è felicemente sposato, quindi una relazione extra-coniugale non è pensabile, ma ormai è chiaro che la Leotta ha voltato pagina.

Resterà da capire se, eventualmente, si tratti di una pausa (piuttosto lunga) momentanea: Diletta Leotta e Daniele Scardina danno l’impressione di aver cambiato vita a livello sentimentale, ma l’ufficialità della rottura ancora non sembrerebbe essere arrivata. Tuttavia, una serie di indizi (social e non) lasciano intendere il contrario. Questa “telenovela” accompagnerà ancora i followers per qualche settimana.

