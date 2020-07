Se volete un piatto fresco e dietetico il risotto con asparagi, zucchine e carote è la soluzione ideale. Un pieno di vitamine

Il concetto di piatto unico, per chi segue una dieta o solo per chi vuole stare bene, non è solo astratto. Lo dimostra concretamente questo risotto con asparagi, zucchine e carote che porta la natura in tavola a cui potremo aggiungere anche dei piselli. Un pieno di vitamine e sali minerali molto leggero ma invitante.

Il trucco è sempre quello di scegliere materie prime eccellenti,. Come il riso Carnaroli, quello che regge meglio la cottura. Come carote e zucchine delle nostre campagne, meglio se del contadino. Come le punte di asparagi. Se è la stagione giusta, come la tarda primavera e l’estate, puntate su quelle fresche. Nel resto dell’anno vanno bene anche quelle surgelate. Un piatto sostanzioso ma molto leggero,. Ideale anche per i vegetariani.

Risotto con asparagi, zucchine e carote, ricetta veloce

Dalla base di questo risotto con asparagi, zucchine e carote potete partire anche per arricchirlo. Ad esempio aggiungendo del formaggio spalmabile, dello stracchino o della crescenza che ci stanno benissimo.

Ingredienti:

360 g di riso Carnaroli

2 zucchine

400 g di punte di asparagi

2 carote

2 porri

1 ciuffo di prezzemolo

20 g di burro

olio di oliva extravergine

sale

pepe

Preparazione:

Il primo passaggio è quello di cuocere le punte degli asparagi a vapore ( tutte le proprietà ), fermandone la cottura passando rapidamente sotto l’acqua corrente. Poi pulite le zucchine, lavatele e tagliatele a rondelle. Infine spuntate le carote, pelatele e tagliatele a pezzetti.

Pulite i porri, eliminando la parte verde e le foglie esterne più dure. Tritateli e rosolateli in un tegame con un filo di olio per una decina di minuti lasciandoli andare con poca acqua. Quindi unite anche le carote e le zucchine facendole cuocere per 6-7 minuti aggiungendo se necessario ancora un po’ di acqua. Unite in ultimo anche le punte di asparagi, regolate di sale e pepe e lasciate andare per un paio di minuti, mescolando.

A parte mettete a bollire il riso il riso, scolatelo al dente e versatelo nella pentola con le verdure. All’ultimo aggiungete il burro e il prezzemolo tritato lasciando insaporire per un minuto. Servite subito terminando con una macinata di pepe fresco.