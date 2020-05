Ibrahimovic | Lo svedese non smette di allenarsi, il video in palestra

Ibrahimovic non torna in Italia ma rimane in Svezia ad allenarsi. Si ricongiungerà ai compagni del Milan non appena ci saranno notizie concrete circa l’effettiva ripartenza del campionato di Serie A.

Cristiano Ronaldo torna in Italia, l’altro – il suo rivale sportivo – Zlatan Ibrahimovic, invece, resta in Svezia. Il campione rossonero, infatti, che con CR7 condivide oneri e onori della fama in Serie A così come l’acconciatura dei capelli, ha scelto di rimanere nel proprio Paese d’origine. Il Milan è al corrente di tutto, nonostante ci sia qualcuno che già gridi alla rottura fra le parti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Cristiano Ronaldo | Il campione non dimentica Madeira, la dedica social

Al contrario, fra lo svedese e i rossoneri, al momento, non c’è nessuna frizione: solo tanta indecisione sul futuro, professionale e medico-sanitario, per questo l’ex Ajax preferisce rimanere dov’è, onde evitare inutili rischi con l’emergenza Coronavirus ancora in corso. Se Fase Due dev’essere, allora tanto vale mantenere le distanze: il centravanti applica alla lettera, anche troppo, le imposizioni del Governo italiano mettendo diversi chilometri di distanza fra sé e il Milan.

Ibrahimovic, allenamenti a distanza: lo svedese resta in patria

Sorride comunque Pioli, perchè sa che un calciatore come Zlatan si allenerà ugualmente in maniera intensa anche senza l’occhio vigile del mister: detto, fatto. L’attaccante, infatti, se possibile, si sta allenando ancor più intensamente rispetto ai compagni dato che in Svezia vigono meno restrizioni. Al punto da consentirgli di allenarsi sia in palestra che con il pallone: Zlatan, quindi, non se lo fa ripetere due volte.

Tornano gli allenamenti a pieno ritmo: le prove, neanche a dirlo per un vanesio come lui, sono su Instagram. Il video mentre si allena in palestra ha raggiunto il picco di visualizzazioni in pochi minuti: “Quando il leone ruggisce”, ha scritto Ibrahimovic mettendo in mostra la propria schiena adornata proprio da un tatuaggio con il re della Savana che sembra, appunto, ruggire ogni volta che il centravanti rossonero irrigidisce i muscoli.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Salomon Kalou | Attaccante ivoriano sospeso dall’Hertha Berlino: il motivo

Un effetto speciale che fa impallidire gli affezionati e rassicura ulteriormente i followers rossoneri: Ibra resta una garanzia, se e quando il campionato di Serie A riprenderà, si farà trovare pronto e tornerà in Italia più ritemprato che mai. Proprio come i leoni, pronti a sferrare il “ruggito vincente” solo ed esclusivamente nel momento propizio. Vietato sbagliare, dunque. Anche stavolta.

Visualizza questo post su Instagram When I roar he roars Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) in data: 4 Mag 2020 alle ore 6:51 PDT

SULLO STESSO ARGOMENTO: Calcio | Da bomber a barbieri: il look dei campioni in quarantena