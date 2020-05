Cristiano Ronaldo | Il campione non dimentica Madeira, la dedica social

Cristiano Ronaldo torna in Italia ad allenarsi con la Juventus, ma non dimentica la terra natia. Su Instagram, il centravanti ex Real Madrid omaggia Madeira.

Se Ibrahimovic resta in Svezia ad allenarsi con l’Hammarby (d’accordo con il Milan), c’è chi torna in Italia e si mette nuovamente a disposizione del club d’appartenenza in attesa di capire gli eventuali sviluppi sulla ripresa della Serie A. Cristiano Ronaldo, infatti, torna dal Portogallo e riabbraccia la Juventus spazzando via – già all’atterraggio a Caselle dell’altro ieri sera – qualche rumor circolato rispetto ad alcune frizioni fra lui e la “Vecchia Signora”.

Cristiano Ronaldo ritrova così Sarri e quella routine italiana che aveva un po’ perso: certo, il clima – in piena pandemia – è leggermente diverso ed è quindi ancor più comprensibile la nostalgia di casa (dove è rimasto in questi mesi ad affrontare l’isolamento insieme ai figli e alla compagna Georgina per non lasciare sola la mamma, alle prese con problemi di salute prontamente risolti), quella Madeira che l’ha sempre accolto come un re e salutato con i dovuti onori quando è stato costretto a lasciarla.

Cristiano Ronaldo, nostalgia di casa: dedica alla terra natia su Instagram

L’ex Real Madrid non dimentica chi gli ha voluto bene e continua a volergliene, quindi anche da Torino dedica poche, sincere e semplici parole alla sua terra natia. Usa Instagram, social media che padroneggia abilmente ormai da tempo: foto di famiglia, ritratto di giorni – per quanto possibile – felici. Uniti nonostante le avversità, distanti (il giusto) non troppo perchè l’affetto reciproco è la miglior cura malgrado tutto. “Ci torneremo”, si limita a scrivere Cristiano per lasciar parlare gli sguardi di un nucleo compatto, affiatato e leggermente preoccupato. Ottimista, tuttavia, nel guardare al futuro.

“Ci torneremo”, ad essere felici e spensierati. Pronti a goderci quelle strade senza preoccupazioni, per riprendere in mano una vita già piena di soddisfazioni. Questo può essere un significato alle poche parole digitate compulsivamente per dare corpo ad una didascalia che racchiude molto di più rispetto a ciò che racconta. Non resta che attendere, dunque: tempi migliori per tutti, persino per Cristiano Ronaldo che si credeva invincibile e con il mondo in tasca. Forse un po’ lo è, per aver trovato l’affetto familiare come miglior ricompensa. Specie in tempi dove l’esistenza non sembra comporre alcuno scenario rassicurante.

Visualizza questo post su Instagram We’ll be back 💙🙏 #family #madeiraisland Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: 5 Mag 2020 alle ore 9:51 PDT

