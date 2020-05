Ecco le linee guida del dottor Mozzi, la dieta del gruppo sanguigno A . Le cose che devono evitare alcuni alimenti che possono danneggiare la loro salute.

Negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede nel mondo della salute la dieta dei gruppi sanguigni. Un regime alimentare che non solo permette secondo le indicazioni di perdere peso ma anche di stare meglio togliendo degli alimenti che secondo l’ideatore di questa dieta il dottor Mozzi può portare a delle forte intolleranze e quindi non farci stare male.

Quella vi proporremo oggi è la dieta che il dottor Mozzi propone dieta del gruppo sanguigno A. Un gruppo che secondo il dottore ha un sistema immunitario debole e che quindi deve con l’alimentazione cercare di rafforzarlo. Ha inoltre grandi difficoltà nella digestione soprattutto della carne. Il gruppo A infatti secondo questo tipo di regine alimentare sopporta meglio le proteine del pesce, i legumi e i carboidrati.

Dieta del gruppo sanguigno A tutti gli alimenti si e quelli no

Ma entriamo nel vivo e vediamo vediamo gli alimenti che le persone di questo gruppo possono mangiare dando in questo modo benefici al proprio corpo e quali invece possono essere veramente dannosi

Pesce : il gruppo a come abbiamo detto ama le proteine del pesce. Si quindi a cernia, carpa, merluzzo, persico, salmone e sgombro non affumicato. No invece a gamberi,cozze, nasello, caviale e orata.

Latticini: questo tipo di gruppo dovrebbe secondo il regime alimentare del dottore Mozzi eliminare tutti i latticini perché sono non ben tollerati dal gruppo A. Non troviamo quindi nessun alimento benefico per la saluto di gruppo a ma soli alimenti neutri : feta di capra o pecora, formaggio di capra, mozzarella magra. No assoluto a tutti gli altri latticini soprattutto a quelli stagionati.

Soia e derivati: si al tofu senza glutine e a tutte le bevande di soia.

Uova si basta che non vengano fritte.

Carne: come abbiamo anticipato questo gruppo sanguigno non digerisce bene la carne, anche in questo caso come nei latticini non troviamo alimenti si ma solo tollerati come pollo, gallo e gallina, cappone e salumi di pollo o tacchino no invece a tutta la carne rossa e affumicata.

Legumi e ortaggi , grande benefici al nostro corpo verrebbero da fagioli dell’occhio e neri, lenticchie, aglio, bietole, broccoli, carciofi cicoria spinaci verza e zucca. No a patate, melanzane, peperoni pomodori, ceci e fagioli borlotti secchi.

Cerali si al grano saraceno, no a cous cous, frumento semola di grano duro e farro.

Frutta benefici da more , popelmo, albicocche, fichi secchi e fresci, limoni, mirtilli prugne. No a arance, mandarini, mango e melone