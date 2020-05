Biscotti con ricotta e fragole | dolcetti leggeri senza burro e uova

Biscotti con ricotta e fragole, un piacere per la bocca che non costa nulla. Ingredienti semplici, che si sposano perfettamente, e un risultato delizioso

Un’idea alternativa per una colazione più sprintosa o per una merenda più ricca? Ecco i biscotti con ricotta e fragole: fragranti, profumatissimi e anche molto facili da preparare. L’unico passaggio di cottura è quello in forno per cuocere i biscotti, ma per il resto basterà assemblare gli ingredienti in una ciotola e il gioco è fatto.

Una ricetta leggera, perché nell’impasto di questi biscotti ci sono solo farina e ricotta. Niente uova, nemmeno burro, perché la bontà e il gusto sono figli di pochi ingredienti e di molta fantasia. Sarà sufficiente impastare per pochi minuti e porterete in tavola un vero trionfo di sapori.

Da questa base poi potete partire anche per realizzare una torta, tipo sbriciolata, invece di fare della piccole palline ed infornare, tenete tutto l’impasto insieme e infornatelo su una placca da forno per 35-40 minuti. Tutto da provare.

Biscotti con ricotta e fragole, la ricetta

Una volta pronti, questi biscotti con ricotta e fragole possono essere conservati per 3 i 4 giorni sotto una campana di vetro. Oppure in alternativa in una scatola di latta, di quelle tipiche per i biscotti, dotata di coperchio.

Ingredienti (per 16 biscotti):

100 g di farina

70 g di zucchero

100 g di ricotta

2 g di lievito per dolci

Scorza di 1 limone

80 g di fragole

Preparazione:

É molto semplice preparare la base di questi biscotti. In una ciotola inserite la farina, lo zucchero, la ricotta e il lievito per i dolci. Poi anche la scorza di un limone non trattato e cominciate a mescolare con un cucchiaio di legno.

Lavorate bene fino ad ottenere un impasto ben compatto. A quel punto aggiungete le fragole tagliate a pezzetti piccoli. Continuate ad impastare giusto il tempo che occorre per integrare le fragole con il resto dell’impasto, quindi bastano un paio di minuti.

A quel punto, prelevate dei bocconcini di impasto e formate delle palline. Passatele in un piattino con un po’ di zucchero semolato e poi mettete i vostri biscotti con ricotta e fragole su una teglia ricoperta di carta forno.

Cuocete a 160° per 25-30 minuti. Devono risultare fragranti ma non dorati. Una volta sfornati, aspettate che si intiepidiscano e serviteli.