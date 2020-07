Eleonora Boi | La bellezza si tinge di rosa, la foto in bikini è da urlo

Eleonora Boi invitante e fascinosa sulle spiagge della Sardegna. La giornalista esalta i fan su Instagram, la foto in bikini regala particolari emozioni agli affezionati.

Eleonora Boi si gode il meritato riposo. La celebre giornalista è in Sardegna, sua terra natia, per passare qualche settimana in famiglia. Lei abitualmente vive in America con il fidanzato cestista NBA, in forza agli Oklahoma City Thunder, Danilo Gallinari. Una scelta di vita, la sua. Ricominciare da capo dopo l’esperienza a Mediaset.

Altrove per ridisegnare una vita fatta di giornalismo, glamour, fascino ed ironia. Doti che alla Boi non mancano, anzi. L’ormai nota anchor woman, in questo periodo di ferie, resta in contatto con i propri followers attraverso scatti di vario genere. Il pubblico di affezionati su Instagram, così, non perde mai d’occhio la quotidianità – per quanto possibile – della giovane. Una routine che va a gonfie vele.

Eleonora Boi, bellezza da spiaggia: la giornalista spiazza i fan sotto il sole della Sardegna

D’altronde, quando si torna dai genitori ci si sente sempre al cospetto di un microcosmo protettivo a cui affidarsi dopo un’annata molto particolare anche per via del COVID-19. Stiamo, come tanti altri Paesi, imparando a convivere in mezzo alla pandemia. L’Italia tiene botta e vede, con tutta la cautela del caso, la situazione migliorare.

Per questo la Boi non rinuncia a mare e spiaggia. Sempre tenendo presente le regole preventive da osservare. Non mancano, però, gli scatti in bikini. L’ultima foto in costume incanta i seguaci più fedeli che non esitano a mostrare il proprio stupore misto a compiacenza dinnanzi ad un personale così fascinoso e ben curato: il due pezzi rosa rievoca sensazioni familiari a molti che per certi versi non sognano altro se non incontrare lady Gallinari anche soltanto per un semplice selfie. Per ora le foto le scatta lei e i fan, sui social, ringraziano.

Un meraviglioso sguardo accompagnato da una tenuta fisica invidiabile ci guida, idealmente, nel periodo più caldo dell’estate. Bollente non soltanto per via delle temperature elevate. A salire, con scatti del genere, sono anche le velleità di estimatori sempre più estasiati dalla conturbante cronista che sperano di rivedere, quanto prima, sugli schermi della tivù italiana. Eleonora Boi avrà trovato l’America, ma ha durante la bella stagione si è riappropriata dell’abbraccio più caloroso e spontaneo della nostra Penisola.

Visualizza questo post su Instagram ➊‍♀️ #vitadaspiaggia #mare Un post condiviso da (@leo_boiboi) in data: 20 Lug 2020 alle ore 3:41 PDT

